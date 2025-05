Playoff Serie D: L'Invicta Femminile sfida Pallavolo Bacci al PalaMaroncelli

Iniziano i playoff per l’Invicta femminile di serie D. Il sestetto guidato da Stefano Spina e Andrea Chiappelli, dopo una stagione sopra le righe, stasera inizierà la propria avventura negli spareggi per salire in serie C. Alle 21 le grossetane ospitano la Pallavolo Bacci di Campi Bisenzio al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto.

I playoff vedono un gruppo di formazioni, oltre all’Invicta, che vede anche Campi Bisenzio e Castiglion Fiorentino. Queste ultime due formazioni si sono già sfidate con Campi Bisenzio che ha già battuto Castiglion Fiorentino 3-0. Quindi oggi per le grossetane l’imperativo è vincere, perché se le fiorentine raggiungessero già i sei punti in classifica la strada si complicherebbe non poco. Fondamentale sarà l’approccio alla partita, con le maremmane che dovranno partire col piede giusto.

Reduci da un campionato importante, con 17 vittorie consecutive in serie D, l’Invicta in queste settimane di pausa ha potuto tirare un po’ il fiato dopo una lunga stagione. Ora però c’è da tornare a fare sul serio.