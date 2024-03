Podenzana Tresana Volley trionfa su Admo Lavagna: in testa alla classifica di Prima Divisione

Podenzana Tresana

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Barbieri, Cariulo, Allegretto, Esposito, Leonardi, Boricean, Leonardi, libero Bruno; n.e. Giannoni F., Giannoni V., Marcadini, Vené, Goy. All. Saccomani.

ADMO LAVAGNA: Campodonico, Collurafici, Figone, Galuffo, Lauzi, Pasticcio, livero Trovin; n.e. Croce, Domenichini, Nardella, Giusto. All. Panchieri.

Arbitro: Pantani.

Parziali: 25-20 / 25-16 / 25-14.

BARBARASCO – Podenzana Tresana Volley in testa alla classificadi Prima Divisione (anche se il Colombiera ha giocato una partita di meno) dopo aver travolto l’Admo Lavagna a Barbarasco. Coach Franco Saccomani prosegue intanto nell’impiegare capitan Barbieri in diagonale per far fare esperienza alla giovanissima Cariulo in costruzione.

I risultati nella 11ª giornata: Elsel La Spezia–Zephyr Vdm 0-3, Pro Recco-Avis Casarza 3-2, Psm Rapallo-Vdm Pallavolo Sp 3-1, Rainbow Spezia-Sestri Levante 0-3.

Classifica: Podenzana Tresana punti 29, Colombiera e Zephyr 27, Eslsel 23, Sestri 25, Elsel 23, Admo 14, Psm 13, Futura 12, Rainbow 10, Vdm Sp 2005 9, Avis Casarza Ligure 4, Pro Recco 2.