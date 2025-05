Polisportiva Putinati Volley trionfa nel campionato Uisp Ferrara 2025

La Polisportiva Putinati volley è campione 2025. Si è concluso sabato pomeriggio il campionato di pallavolo mista Uisp Ferrara con le fasi finali al palazzetto dello sport di Poggio Renatico. Un torneo che ha segnato il ritorno dell’attività dopo lo stop imposto dal periodo pandemico. Nel complessivo sono state sette le formazioni partecipanti. Di queste sei ferraresi e una proveniente da Rovigo.

Un programma iniziato con la finale per il 3° e 4° posto tra Globalambiente V2K e Volley CRAL Cargill, conclusasi con il punteggio di 3 set a 1 per il V2K. A seguire, la finalissima per il 1° e 2° posto del campionato che ha visto sfidarsi Polisportiva Putinati Volley, che ha superato il Bondi V2K per 3 set a zero. Al termine le premiazioni alla presenza del sindaco di Poggio Renatico e presidente della Provincia Daniele Garuti.

I premi individuali assegnati delle finali, in quella per il 3° e 4° posto miglior giocatrice Martina Polese e miglior giocatore Tommaso Guerzoni. Nella finale per il 1° e 2° posto miglior giocatrice Elisa Anastasi e miglior giocatore Stefano Bussi. La classifica finale del campionato quindi vede vincitrice la Polisportiva Putinati Volley, precedendo nell’ordine Bondi V2k, Globalambiente V2k, Volley CRAL Cargill, Pinzineria Pit Stop, Copparese Volley e Team Worbas.

Mario Tosatti