Polisportiva Sieci celebra la vittoria del campionato di Terza divisione Fipav Femminile

Stasera la Polisportiva Sieci festeggia la vittoria del campionato di Terza divisione Fipav Femminile, conquistato matematicamente con due giornate di anticipo. "Una vittoria che dà nuova linfa vitale - afferma il presidente Daniele Donnini - al settore pallavolo e coinvolge positivamente tutta l’associazione. Mi congratulo con il volley per il risultato ottenuto dando priorità ai rapporti umani, all’amicizia, più che ai gesti tecnici che sono pur sempre importanti. Vincere così è ancora più bello".

Inoltre Donnini tiene a precisare: "Pur non giocando nella palestra di casa, perchè in fase di ristrutturazione, sono state centrate tutte vittorie, fuorché la prima gara. Una bella cavalcata che ha permesso la promozione in Seconda categoria. Figlia della Resilienza in pochi avevano creduto che, dopo la pandemia, si sarebbe potuto ripartire con forza per cogliere un successo strepitoso. La squadra sarà festeggiata dalle atlete del giovanile, per costruire insieme il futuro della Polisportiva Sieci Pallavolo".

La squadra: Fjamenta Kociu che è la capitana, Matilde Basciano, Giada Bencini, Sofia Bonaiuti, Ilaria Bongini, Chiara Bussi, Laura Chiarenza, Sofia Fantechi, Camilla Giannelli, Costanza Litro, Sara Morandini, Matilde Nazzi, Agnese Sampoli, Sofia Sorvillo, Sara Tomada, Irene Torzini, Anna Vanni. Allenatore Andrea Lucherelli, dirigenti Giulia Gori e Silvia Bongini, responsabile di settore Lorenzo Bencini.

F. Que.