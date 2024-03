Pool promozione A2 femminile. Carancini: "Cbf Balducci, con Talmassons match molto importante»

A Lignano Sabbiadoro saranno messi in palio punti pesantissimi in chiave playoff nel match delle 17 tra Talmassons e Cbf Balducci, seconda giornata di ritorno della pool promozione di A2 di volley femminile. Le maceratesi sono quarte e le friulane quinte con due punti di distacco quando mancano quattro giornate al termine di questa fase che premierà la prima classificata con la promozione in A1, mentre l’altro posto a disposizione sarà conquistato al termine dei playoff a cui accederanno le formazioni dal secondo al quinto posto. Fiesoli e compagne vorranno riscattare la sconfitta casalinga con Talmassons dell’andata e provare a tenere a distanza in classifica le avversarie. "Affronteremo un avversario – ha detto Michele Carancini, coach della Cbf Balducci – in forma e che sta giocando bene, del resto è ciò che dicono le ultime sei partite in cui ne hanno vinte quattro. Per noi sarà una partita non decisiva ma fondamentale per la classifica e anche per il morale. Veniamo da due match contro la prima e la seconda della classe, dove credo che per lunghi tratti abbiamo espresso un buon gioco. Andremo in Friuli con l’intenzione di continuare a spingere e a mettere in campo il nostro gioco".

Leonardo Barbieri, coach delle friulane, dovrebbe affidarsi alla regia di Chidera Eze, in diagonale con Nicole Piomboni (o in alternativa la portoghese Julia Kavalenka). Al centro ecco Katja Eckl e Veronica Costantini, a schiacciare la statunitense Leah Hardeman e Alessia Populini. Il libero è Beatrice Negretti. "Oggi – dice Camilla Grazia, centrale della Cda Volley Talmassons – dovremo mettere lo stesso impegno e la stessa determinazione mostrata a Macerata. Siamo decise a continuare a seguire l’obiettivo playoff".

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Studio 7 Tv canale 78 ed è possibile seguirla gratuitamente sul canale Volleyball Tv. Le gare di oggi alle 17: Messina-Cremona (ore 16), Mondovì-Busto Arsizio, San Giovanni in Marignano-Albese Como, Talmassons-Cbf Balducci, Perugia-Montecchio.

Classifica: Perugia 63; Busto Arsizio 59; Messina 53; Cbf Balducci 49; Talmassons 47; Cremona 45; San Giovanni in Marignano 44; Albese Como 43; Mondovì 37; Montecchio 35.