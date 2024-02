Pool promozione A2 femminile. Mazzon dà la carica alla Cbf Balducci: "A Messina gara importante per i playoff»

Seconda trasferta della pool promozione per la Cbf Balducci che alle 20.30 di oggi affronterà in trasferta il Messina, un avversario di valore come dimostrato al Banca Macerata Forum quando ha vinto il match di Coppa Italia. Stasera sarà un match ad alta intensità: da un lato ci saranno le maceratesi, al terzo posto a quota 46 e reduci dalla vittoria in casa con Como, e dall’altro le messinesi, anche loro a quota 46, chiamate a riscattare il ko a San Giovanni in Marignano.

Coach Bonafede dovrebbe affidarsi alla regia dell’ex arancionera Giulia Galletti in diagonale con la forte opposta statunitense Kelsie Payne, al centro ecco l’altra ex Melissa Martinelli e Dalila Modestino, a schiacciare Valeria Battista e una tra Jessica Joly e Aurora Rossetto. Il libero è Marianna Maggipinto.

"Andiamo a Messina – dice Alessia Mazzon (foto), centrale della Cbf Balducci – consapevoli che sarà una gara molto complicata contro una delle formazioni più accreditate del campionato, come abbiamo visto nel match di Coppa Italia quando ci hanno battuto. Arriviamo dalla vittoria con Como, importante anche per il carattere dimostrato in campo, stasera dall’altra parte della rete troveremo una squadra che vorrà invece riscattare la sconfitta nell’ultimo turno. Siamo entrambe a quota 46 punti, dunque fare risultato in Sicilia sarebbe fondamentale in chiave qualificazione ai playoff".