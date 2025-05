Porcari in Serie C a un passo dai play-off, Pantera chiude quarta in Serie D

In serie "C", nella penultima sfida della stagione regolare, importantissima conferma per il Porcari. Nel match casalingo contro l’Aglianese, le ragazze del McDonald’s riescono a portare a casa l’intera posta in palio: play-off ora a un solo passo. Le ragazze di coach Grassini mantengono alto il livello per tutti e tre i set, imponendosi nettamente, rispettivamente per 25/14, 25/16 e 25/15. Tiene il passo dietro anche il Pescia che vince 3-0 contro il Bottegone e, purtroppo, dopo lo stop a sorpresa dell’ultima giornata, anche il Livorno, confermando così il trenino di classifica: Livorno 68, Porcari 67, Pescia 66. Sabato si chiude la regular season e tutte e tre saranno impegnate fuori casa controEsquadra nel medesimo range di classifica, tra il sesto e il nono posto.

In serie "D" l’ultima giornata conferma, nel bene e nel male, quelle che erano le attese della vigilia. In zona play-off, purtroppo, la Pantera non riesce a sovvertire il pronostico contro la regina del campionato, quella Cerretese che chiude, così, la stagione con tutte vittorie e ben 75 punti. L’ultima sfida vede la Pantera offrire una prestazione di grande generosità, con un primo set ceduto solo ai vantaggi per 24/26, dopo aver sprecato ben tre setpoint; mentre i due successivi parziali scivolano via più velocemente, con un 14/25 e un 18/25. Il coach Capponi, comunque, chiude la stagione soddisfatto per il comportamento delle sue ragazze che hanno sfiorato l’obiettivo grande di giocarsi la "C", solo rinviato alla prossima stagione. Le panterine, quindi, chiudono quarte, superate proprio all’ultima curva dal Baccicampi che, in casa, si impone per 3-0 (25/18, 25/14, 25/16) sul Giannini Giusto Porcari che chiude settima, a 34 punti. Raggiunge il proprio obiettivo proprio all’ultima di campionato, invece, la IMG Nottolini che doveva conquistare almeno un punto nel derby della "Custer De’ Nobili", dove il System ha ceduto per 0-3 (18/25, 21/25, 19/25), pur non demeritando. La Nottolini chiude a 32 punti, ottava, mentre saluta la categoria il System, ultimo con 10 punti. Retrocesso già da alcune giornate, anche il Green Way Barga, tredicesimo con 13 punti, saluta con il ko per 0-3 (19/25, 21/25, 9/25) contro la Savino Del Bene.

Andrea Amato