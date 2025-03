Porcari vince, stop per IMG

In serie "C", nel girone "B", la quinta giornata regalava molti spunti, visto il calendario che prevedeva sfide tra il trio di testa e le tre immediate inseguitrici. Il McDonald’s Porcari, contro la "bestia nera" Lunigiana, rende pan per focaccia in un match che è il replay di quello d’andata, con la squadra di casa sempre in vantaggio e, poi, beffata al tie-break. E così Lunigiana, dopo essere passata avanti nel primo e nel terzo, ha finito per soccombere con i seguenti parziali: 28/26, 21/25, 25/22, 17/25, 13/15. E, se davanti il Livorno ha superato in casa il Montebianco, portandosi a +2 sul Porcari, cede, invece, di schianto il Pescia a Cascina e ora scivola a due lunghezze dalle porcaresi.

In serie "D" si ferma la corsa della IMG Nottolini che aveva cominciato il ritorno con il piede giusto, ma segna il suo primo zero alla casella punti, dopo 5 match positivi. Pur se indietro di 9, confermate pienamente le attese del tecnico bianconero Roni che aveva indicato chiaramente le difficoltà insite nella trasferta di San Mauro a Signa, dove il Sorms, formazione che si conosce da diversi anni, era alla ricerca di punti importanti per la salvezza. A completare, poi, il quadro hanno sicuramente contribuito le quattro assenze, recenti e di lungo corso in casa IMG e le condizioni non al meglio di Catani. Le padrone di casa hanno offerto una prestazione molto più convincente in tutti e tre i parziali, lasciando le bianconere sempre distanti, come dimostrano i punteggi: 25/11, 25/15 e 25/13. Non si spegne, comunque, il morale delle giovani bianconere, impegnate anche nelle fasi finali regionali dell’Under 18. A cavallo di metà classifica nuovo controsorpasso, quindi: Giannini Giusto Porcari conquista una significativa vittoria esterna e due punti che permettono alla squadra di balzare a 26, al settimo posto, lasciando dietro di una lunghezza la Nottolini. Sul parquet delle della Savino Del Bene Scandicci le padrone di casa partono meglio, avanti di due set: 27/25 e 25/22. Le porcaresi, però, ribaltano l’esito, imponendosi 18/25, 22/25 e 11/15. Compie egregiamente il proprio dovere la Pantera con un successo schiacciante contro l’Ariete Prato, terzultima della classe. Il successo delle ragazze di Capponi arriva con il più rotondo dei 3-0 (25/19, 25/13, 25/18), grazie al quale le panterine si confermano quarte, non perdono terreno dalle primissime, tutte a segno questa domenica. In particolare hanno confermato il pronostico, contro formazioni lucchesi: il Baccicampi, vincitore 0-3 (12/25, 16/25, 20/25) nell’impianto del System; e l’Emmegel Calenzano che va a vincere 0-3 (20/25, 18/25, 11/25) sul parquet del Barga.

Andrea Amato