Pordenone domina Emma Villas: 3-0 nei quarti di Coppa Italia A2

PORDENONE 3 EMMA VILLAS 0

PORDENONE: Katalan 7, Alberini 3, Sist, Benedicenti (L), Scopelliti, Ernastowicz 6, Aiello (L), Meneghel, Terpin 14, Guerriero, Agrusti 8, Truocchio, Bomben, Gamba 12. Allenatore Di Pietro.

EMMA VILLAS: Trillini 3, Nevot 1, Bonami (L), Melato, Coser (L), Alan Patrick Araujo 1, Alpini, Nelli 9, Rossi, Pellegrini, Randazzo 8, Ceban 5, Cattaneo 3. Allenatores Graziosi.

Arbitri: Vecchione e Pristerà.

Parziali: 25-20, 25-18, 25-18.

PRATA DI PORDENONE – Finisce nel peggiore dei modi la stagione della Emma Villas, sconfitta nettamente in poco più di un’ora di gioco a Prata di Pordenone nella sfida secca valida per i quarti di finale della Coppa Italia A2. L’inizio del primo set aveva illuso che potesse essere una gara equilibrata. Invece col passare delle azioni i friulani si sono dimostrati più motivati. Il primo punto del match è opera di Terpin mentre il servizio vincente di Katalan vale il 7-6. Il turno in battuta di Alberini propizia un primo allungo per i padroni di casa che si portano sul 10-7. Punto break senese con la murata vincente di Stefano Trillini: 13-12. Poi sale in cattedra Ernastowicz, 15-12 per Prata di Pordenone. Il primo ace dei senesi è firmato da Nevot. Altro punto break per i locali con il nuovo turno in battuta di Alberini: Agrusti finalizza per il 18-16. Bravo l’ex Agrusti a realizzare un altro servizio vincente per i locali, Ernastowicz poco dopo mette fine a uno scambio prolungato. Alberini con un tocco di seconda chiude il primo set sul 25-20.

Nel secondo set Prata di Pordenone riparte forte: 4-1. Agrusti, unico ex della gara, è protagonista anche in avvio di secondo parziale, dopo i 4 punti già messi a segno dal centrale nel primo set. Siena replica con Ceban, Randazzo e poi ancora con Ceban che è autore del servizio vincente del 6-6. L’attacco out di Terpin porta al sorpasso senese nel set: 6-7. Prata di Pordenone allunga: 11-8. Siena si riavvicina con Nelli: 14-12. Gamba si scatena alla metà del set: ace dell’opposto della Tinet, che poi mette nuovamente in difficoltà la ricezione senese. Graziosi chiama time out sul 18-13 e inserisce lo schiacciatore brasiliano Araujo al posto di Cattaneo. Ma l’inerzia resta saldamente in mano dei padroni di casa. Con Katalan e Terpin la Tinet vola sul +7: 21-14. Il secondo set si chiude sul 25-18.

Nella prima parte del terzo set Gamba mette a segno un ace. Terpin trova altre giocate di qualità, i locali si portano sul 14-10. Siena subisce gli attacchi dei locali e incontra difficoltà nella fase break. La murata di Agrusti, autore di una buona prestazione, porta i locali sul 18-13. Sono i titoli di coda sulla sfida e sull’annata della formazioni di Graziosi.

Guido De Leo