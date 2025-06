Poriya Hossein Khanzadeh rinnova con la Lube: un altro anno in SuperLega

di Andrea ScoppaIl cecchino biancorosso, "The iranian sniper", prolunga un altro anno. La Lube ha comunicato ieri di aver rinnovato il contratto di Poriya Hossein Khanzadeh, schiacciatore iraniano classe 2004. Una mossa giustissima. Terminator, come viene soprannominato nell’ambiente biancorosso, ha infatti disputato una buona prima stagione a Civitanova e ha ampiamente meritato fiducia e conferma anche per la stagione 2025-2026. A soli 20 anni e al debutto in SuperLega (e in Europa), Poriya non ha avuto molto spazio, chiuso dall’esplosione di Bottolo e da colleghi come Nikolov e Loeppky, ma quando è stato chiamato in causa ha fatto intravedere potenziale. E ha impressionato al servizio rivelandosi un autentico specialista, un cecchino capace di entrare a freddo dalla panchina e mettere in crisi qualsiasi ricezione avversaria (sbagliando anche pochissimo). Come non ricordare i suoi ace nella semifinale di Coppa Italia contro Trento, due siluri che hanno spostato l’inerzia a favore della Lube nel tie-break. O ancora l’incredibile performance dai 9 metri realizzata in Challenge Cup contro Groningen, quando ha impallinato gli olandesi con 7 ace. Poriya ha segnato 11 ace su 80 tentativi in regular season, per fare un confronto Nikolov ne ha piazzati 10 su 160. "Il primo anno in Italia – afferma lo schiacciatore – è stato fantastico, ho acquisito esperienza riuscendo a guadagnarmi la conferma in biancorosso. Vista la giovane età non è stato semplice stravolgere la mia vita, ma ne è valsa la pena. Ho provato emozioni intense: picchi altissimi come il trionfo in Coppa Italia e lezioni che mi hanno forgiato come la sconfitta in finale di Challenge Cup. Un altro anno nel torneo più duro del mondo, con uno dei club più prestigiosi è oro. Questo mi rende felice e mi dà entusiasmo, non vedo l’ora di tornare in campo per aiutare il team e dare tutto per i tifosi biancorossi. Gioco tra i migliori e voglio elevare sempre di più il mio livello per lasciare il segno con il club e la Nazionale. Devo dire che mi trovo a mio agio in Italia e a Civitanova, penso di essere sulla buona strada per la maturazione come giocatore, ma anche come uomo". Poriya attualmente è impegnato con la nazionale a Rio De Janeiro nella Volleyball Nations League 2025 e al ritorno in Italia, ora che la barriera linguistica si sta assottigliando, potrà dare un contributo ancor maggiore al gruppo di coach Medei.