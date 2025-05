Porto Robur Costa 2030: espansione del settore giovanile femminile con nuove squadre

Mentre il ds e allenatore Antonio Valentini è al lavoro già da diverse settimane per allestire la squadra che parteciperà al campionato di serie A2, cresce nel frattempo il settore giovanile femminile del Porto Robur Costa 2030, sempre affiancato dal Gruppo Consar. Come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso presidente Matteo Rossi, per la stagione 2025-2026, il club ravennate sbarca infatti definitivamente anche sul versante donne, con 3 nuove squadre baby ai nastri di partenza.

Nella stagione che è in via di conclusione, il Porto Robur Costa aveva proposto un primo gruppo di 15 ragazzine U12 che hanno affrontato il campionato provinciale di categoria. Con l’ampliamento annunciato, all’U12 si affiancheranno dunque le categorie under 13, under 16 e under 18, che andranno a coprire tutto lo spettro delle categorie giovanili agonistiche.

Nei prossimi giorni saranno definiti i quadri tecnici, saranno resi noti i nomi degli allenatori e saranno pubblicate le date degli ‘open day’ per far conoscere la realtà pallavolistica del Porto Robur Costa 2030. Tali attività di reclutamento si terranno comunque nelle due settimane successive alla chiusura delle scuole e coinvolgeranno tante giovani atlete. Per ogni ulteriore informazione in merito, si può contattare il responsabile del settore giovanile giallorosso Francesco Mollo, anche inviando una email a: [email protected].