Porto Viro al tappeto. Macerata all’ultimo respiro

PORTO VIRO

BANCA FISIOMED: Marsili 3, Ferri 9, Valchinov 20, Ottaviani 9, Bara Fall 11, Dimitrov 5, Klapwijk 6, Gabbanelli (L9, Berger 12, Pozzebon, Ichino, Palombarini (l). All. Castellano.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Arguelles, Magliano 11, Ferreira, Ghirardi, Lamprecht, Sperandio 4, Innocenzi 3, Bellia, Andreopoulos 31, Sivula 6, Morgese (l); Eccher 1, Chiloiro 1, Santambrogio 2. All. Morato.

Arbitri: Grossi e Marotta.

Parziali: 22-25 25-19 22-25 25-21 15-12

La Banca Macerata Fisiomed vince una partita di fondamentale importanza dopo una battagia durata 2 ore e 12 minuti. Si trattava di uno scontro diretto per la permanenza nell’A2 di volley maschile e i 2 punti permettono ai maceratesi di compiere un buon salto avanti. Oggi la squadra biancorossa si mette alla finestra per vedere cosa faranno le dirette concorrenti nella lotta per la salvezza.

L’aspetto più positivo dell’anticipo, oltre ai 2 punti, è stata la prova di carattere della formazione che non si è demoralizzata dopo avere perso il primo set. La stessa cosa si è ripetuta nel quarto set quando i maceratesi, sotto 1-2, sono riusciti a vincere quel parziale e a portare la partita al tie break. E dopo l’ultima fase del match c’è stata l’esplosione di gioia.