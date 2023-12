Portuali, prima sconfitta casalinga con Bellaria. La Fenix sale al 2° posto

Le atlete del Csrc Portuali Pallavolo di Ravenna si devono arrendere alle ragazze del Gut Chemical Bellaria Igea Marina, che, con un netto 0-3 (20-25 19-25 17-25), dominano una gara dove le difese e il minor numero di errori in attacco, ha permesso alle Gut chemical, di espugnare il campo ravennate. Tabellini Ceccoli; Zoffoli; Ballardini 10; Prati 3; Gaddoni 9; Ravaglia; Piovaccari 5; Ghetti 7; Galassi 9; Francisconi L. Grande prova di forza per la Fenix Faenza, aggiudicatasi lo scontro diretto con il Project System Rimini con un netto 3-0 ((25-21; 25-16; 25-9). Un successo che permette alle faentine di restare da sole al secondo posto a due punti dalla vetta Il tabellino di Faenza: Alberti, Bertoni 16, Francesconi 14, Gorini 13, Betti ne, Solaroli ne, Emiliani 1, Baldani ne, Cavallari 5, Guardigli ne, Maines 4, Seganti (L1), Zoli (L2) ne. All.: Manca Classifica: Rainbow Forlimpopoli 23; Faenza 21; Portuali Ravenna e Bellaria 20; Project System Rimini 19; Volley Academy Manu Benelli 16; Liverani Involley 11; Libertas Claus Forlì 10; Russi Volley 9; Solovolley Imola e Retina Cattolica 5; Rubicone In Volley 3.