Premio mvp assegnato a Victorio Ceban. "In casa nostra non passa niente. Avanti così»

Il premio di mvp della gara contro Fano è stato assegnato a Victorio Ceban: "Ci stiamo confermando, sono molto felice, speriamo di continuare così anche nei playoff – ha detto il centrale autore di otto punti –. Abbiamo fatto capire che in casa nostra non passa niente, ora dobbiamo continuare così. Speriamo di vincere a Reggio Emilia e conquistare il quinto posto, potrebbe essere una bella cosa. I playoff saranno un altro campionato, dovremo darci da fare, ci faremo trovare pronti"

Emma Villas chiuderà la regular season al quinto o al sesto posto. Per effetto dei risultati di ieri, che hanno visto vincenti sia Aversa (in quattro set a Cantù) sia Cuneo (in tre set su Pineto) e perdente Catania (a Ravenna), i biancoblù termineranno con la testa di serie numero cinque o numero sei. In ogni caso, dunque, senza il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale: per approdare alle semifinali ci sarà da piazzare un colpaccio in campo esterno, ma la squadra vista negli ultimi due mesi può farlo. Per guadagnare almeno il quinto posto (e sfidare Aversa, già battuta due volte in regular season), servirà una vittoria piena a Reggio Emilia (ancora in piena corsa per la salvezza), con contemporanea sconfitta in tre o quattro set di Cuneo proprio ad Aversa.