Presentata la stagione del Centro Volley Reggiano. Fos, sponsor e tifoso: "Vivo per queste atlete»

Con la Reggia di Rivalta sulla maglia: il Centro Volley Reggiano, targato ancora Fos del main sponsor e super tifoso Valdo Bonacini, si è presentato alla cittadinanza, alla mattina presso la sede di Decathlon, ricevuto da Leonardo Selvaggi, Key Account club manager dello store reggiano e al pomeriggio presso il PalaRivalta, alla presenza delle autorità e con diverse centinaia di simpatizzanti sugli spalti.

Presenti anche diversi team dell’Arena Montecchio, società pallavolistica con cui CVR ha recentemente iniziato a collaborare dando vita al progetto R-Evolution composto da quattro squadre giovanili. Tra le autorità, Stefania Bondavalli per il Comune, Mauro Rozzi per la Fondazione, Alessandro Ambrogi, presidente FIPAV provinciale, Alessandro Lancetti, consigliere regionale FIPAV, Maurizio Grimelli della Consulta C e Paola Campo, preside scuole di Rivalta.

Quest’anno il settore giovanile del club violaverde si è arricchito di numerose nuove categorie, composte da atlete giovani e promettenti: e dunque, under 18, 16, 14, under 13 Red, under 13 Blu, under 12, 11 e minivolley. E questo è il roster della squadra che debutterà sabato al PalaRivalta nella prima giornata di Serie B1, girone B, contro il Valdarno Volley. Le palleggiatrici Beatrice Balconati e Anita Rossi, le centrali Giorgia Maggiali, Zoe Moiran e Giulia Odorici, le bande Martina Brunfranco, Marta Migliore, Rebecca Spagnuolo e Benedetta Ferrari, gli opposti Arianna Benedetti e Ilaria Boni e i liberi Veronica Cioni e Caterina Ronzoni. In panchina il primo allenatore Andrea Ghibaudi e il vice coach Francesco "Checco" Zannini.

Valdo Bonacini di Fos, main sponsor della prima squadra, commenta romanticamente: "Queste sono ragazze splendide che ci mettono sempre tantissimo impegno. Lo ammetto, io vivo per loro".

c.l.