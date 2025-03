Prestazione di carattere. Invicta, grande gara

Vittoria importante e prestigiosa per l’Invicta di Fabrizio Rolando. La formazione maschile grossetana, impegnata in trasferta per la diciannovesima giornata di B maschile, ha ottenuto un successo per 3-0 (27-25, 25-14, 26-24) sul campo emiliano della Spezzanese.

La vittoria è frutto del lavoro settimanale ma anche dei recuperi degli atleti infortunati. Infatti coach Rolando ha potuto schierare il sestesso titolare. La squadra maremmana si era presentata in questa trasferta con gli uomini a posto e con le intenzioni migliori.

A fare la differenza per i grossetani è stata la convinzione e la determinazione con cui sono scesi in campo, specialmente nel primo e terzo set, vinti ai vantaggi, nonostante la squadra di Fiorano Modenese abbia tentato di tutto per rimanere in partita. Finalmente si è rivista l’Invicta della prima parte di campionato, capace di avere un rendimento in partita molto lineare e sopratutto vincente nei momenti di maggiore difficoltà del match. Ognuno che è sceso in campo ha dato il suo contributo, portando acqua al mulino maremmano.

Il successo sulla Spezzanese può essere un nuovo punto di partenza in vista del finale di stagione, infatti se l’Invicta riuscisse a tenere alto il livello di gioco visto in questa occasione avrà la possibilità di togliersi diverse soddisfazione nella parte restante del campionato. In questa trasferta la squadra è stata brava e ha fatto pochi errori. La vittoria del primo set ha tagliato le gambe alla squadra di casa e si è visto sopratutto nel secondo. Nel terzo parziale poi l’Invicta è stata brava a rimanere in partita grazie anche al servizio.