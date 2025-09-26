Prestazione promettente. Olimpia Teodora vince e convince. Il muro delle leonesse respinge Forlì

Altro test preseason e altra buona prestazione per l’Olimpia Teodora. Dopo le vittorie contro Faenza e Imola arriva anche una netta affermazione su Forlì, ospite alla palestra ravennate dedicata all’indimenticato Mario Mattioli. Le Leonesse, nel primo confronto contro un’avversaria diretta di Serie B, vincono ottimamente i primi tre set (25-8, 25-21, 25-12), due dei quali dominati largamente, prima di cedere di misura il quarto (23-25 )dopo aver effettuato tanti avvicendamenti.

Una prestazione convincente in tutte le fasi di gioco, prima di tutto a muro e in difesa, anche grazie a una costante pressione messa sulla ricezione avversaria grazie all’ottimo servizio. Soprattutto nel primo set, infatti, Ravenna mette in crisi la ricezione avversaria fin dall’inizio (11-2) e dilata il vantaggio per tutto il parziale poi vinto 25-8. Nel secondo set Forlì alza l’intensità difensiva con una serie di pregevoli recuperi: le ospiti si portano sull’8-6, ma il turno al servizio di Casini regala il 16-12 alle ragazze di coach Rizzi. Dopo il momentaneo 16-16 l’Olimpia Teodora allunga nel finale e chiude piuttosto agevolmente 25-21. Il terzo parziale somiglia molto al primo: le giallorosse partono 8-4 e poi 12-6. Arrivano i primi cambi con gli ingressi di Balducci e Bendoni, ma il ritmo non scema e il set si chiude con un solido 25-12 per le ravennati che, dunque, vincono 3-0. Come sempre negli allenamenti congiunti, si gioca un ulteriore set nel quale Rizzi dà spazio a tutta la rosa e le forlivesi si impongono, in un parziale comunque lottato 25-23.

Il tabellino dell’Olimpia Franzoso (L), Poggi 3, Marchesano 11, Monaco 10, Boninsegna 9, Fabbri 8, Casini 19; Ratti 2, Bendoni 4, Piani, Balducci 5. All. Rizzi. u.b.