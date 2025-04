Prestazioni altalenanti nella partita di pallavolo: analisi dei giocatori

DE CECCO 5,5 (att. 0% su 1) – Primi due set in grande difficoltà, poi la pasquale resurrezione nel terzo a suon di invenzioni e cambi di ritmo. Non è bastato.

URIARTE sv – Ingressi razionali, scelte ragionevoli ma dall’impatto stavolta limitato.

BUCHEGGER 4,5 (att. 27% su 11 con 5 muri sub., 2 ace, 4 b.s., 1 muro) – Unica fiammata: la serie al servizio che ribalta temporaneamente il primo set. In attacco è parso nervoso, meno capace di ragionare rispetto al solito.

IKHBAYRI 5,5 (att. 53% su 15 con 2 err. e 4 muri sub., 2 ace, 3 b.s.) – Spensierato come suo solito, anche troppo certe volte: alcune scelte, specie nei finali di set, riportano all’incoscienza che Ahmed dimostrava all’inizio di questa stagione in crescita. Nel finale serve forte propiziando due match ball annullati ma, anche lui, troppo tardi.

GUTIERREZ 5,5 (att. 58% su 26 con 2 err. e 3 muri sub., ric. 16% su 19 con 5 err., 3 ace, 4 b.s., 2 muri) – Per energia, spirito combattivo e capacità di ’ridarle indietro’ nelle liti sotto rete pare l’unico a provarci. Purtroppo, stavolta, gli costa caro il caos in ricezione che finisce per coinvolgere anche Federici in una serata complessivamente da dimenticare in seconda linea.

DAVYSKIBA 6,5 (att. 57% su 28 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 62% su 13 con 2 err., 3 ace, 3 b.s., 4 muri) – Per distacco il migliore in attacco, in ricezione, a muro e pure al servizio. La sua colpa è specifica: ridare in palleggio sul primo tocco il potenziale ’rigore’ del 24-23 nel primo set è costato caro, alla distanza.

MASSARI sv – Entra, batte bene, può difendere ma finisce per darsi fastidio a vicenda con Davyskiba sulla palla che poteva ’girare’ il quarto set.

ANZANI 5 (att. 60% su 5 con 1 err., ric. 0% su 1, 2 b.s., 1 muro) – Il gioco passa poco da lui, semmai è il muro a mancare (tolto uno sprazzo a inizio primo set).

MATI 4 (att. 20% su 5 con 1 err. e 2 muri sub., 1 b.s.) – È sembrato totalmente spaesato, forse, per la prima volta in assoluto in stagione: ha persino provocato un ace non scansandosi da davanti a Gutierrez. Parola d’ordine: dimenticare. Subito.

SANGUINETTI 5,5 (att. 60% su 5, ric. 0% con 2 err., 3 b.s., 2 muri) – Rientra, finalmente, e si fa sentire, anche se al servizio il ritmo ancora gli manca.

FEDERICI 4,5 (ric. 47% su 34 con 1 err.) – Come detto ha accanto un Gutierrez che non lo aiuta, soprattutto nelle zone di conflitto, e complessivamente trova il modo di guadagnare colpi verso fine partita, ma un paio di svarioni nel primo e secondo set non sono da lui e, a questo punto, proprio non ci stanno.

All. GIULIANI 5 – A un certo punto li cambia tutti – o meglio, cambia quelli che può. È sembrato sorpreso del passo indietro generale, lui per primo.

VERONA: Abaev 6, Keita 6,5, Mozic 6,5, Sani 6,5, Cortesia 7, Zingel 5,5, Bonisoli 6. Vitelli, Spirito e Ewert sv. All. Simoni 6,5.

Fabrizio Monari