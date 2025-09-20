Prima amichevole per la Consar: "Vorrei vedere subito agonismo"

A conclusione della terza settimana di preparazione pre campionato, per la Consar è arrivato il momento della prima verifica agonistica. Oggi pomeriggio, alle 17, al PalaCosta (ingresso libero), Goi e compagni sosterranno un test amichevole contro Siena, in quello che diventa un interessante antipasto del prossimo campionato di A2, che scatterà il 19 ottobre. Il test congiunto tra Ravenna e Siena è ormai un’abitudine nel precampionato, mentre nel passato torneo di A2, le due formazioni si sono affrontate 4 volte: due in regular season e due nei quarti di finale dei playoff, quando i toscani sovvertirono il pronostico, eliminando i giallorossi dalla corsa alla promozione.

"Mi piacerebbe vedere già un buon livello di agonismo – ha spiegato Antonio Valentini, coach della Consar – e avere le prime risposte su alcuni aspetti tecnici su cui abbiamo iniziato a lavorare. È il primo test della stagione, ne siamo consapevoli. In questo momento l’importante è capire a che livello siamo sotto il profilo del gioco e dei fattori tecnici". Nella squadra toscana, allenata dal tecnico Francesco Petrella, spiccano due ex della Consar, ovvero il centrale estense Victorio Ceban, al secondo anno con la maglia di Siena, e lo schiacciatore argentino Felipe Benavidez, reduce dalla stagione trascorsa a Palmi. Il tecnico ravennate è soddisfatto del lavoro fin qui svolto in palestra: "Stiamo lavorando in progressione, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista fisico. La squadra sta rispondendo bene, nel senso che ha una buonissima attitudine al lavoro. Dal punto di vista tecnico c’è ancora molto da fare, anche sotto il profilo dei sistemi di gioco. Siamo in rodaggio, ma è normale, essendo questa una squadra che ha molti innesti nuovi. Nelle settimane successive andremo ad intensificare i vari aspetti". Nel frattempo è cambiata la data del secondo test. La Consar sarà impegnata a Fano, contro la squadra degli ex Manuel Coscione, Stefano Mengozzi e Fabio Ricci, mercoledì prossimo, in orario ancora da definire.