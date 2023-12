Prima Divisione femminile. Invicta senza freni. Il New Life Project non può nulla

Le ragazze di Spina e Chiappelli sempre più capoliste in Prima Divisione femminile: battuto a Livorno il New Life Project 3 a 0 (25-10, 25-17, 26-24). Le Invictagirls centrano il settimo risultato utile consecutivo giocando due ottimi set sia in attacco che in battuta; terzo set con formazione anomala riuscendo a strappare la vittoria al fotofinish.

"Siamo contenti delle nostre ragazze – dicono Spina e Chiappelli –, abbiamo giocato sempre con formazioni diverse ma il risultato non è cambiato. Stiamo migliorando tutte e questo è un sintomo importante, ad inizio anno ruotare così tanto sarebbe stato impensabile, vuol dire che stiamo crescendo". Allungo importante in classifica dove cadono in casa le dirette rivali Torretta e Pontedera.

Ultima gara prima della pausa natalizia contro New Volley sabato alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto.