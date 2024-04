Prima Divisione femminile. Invicta trionfa in regular season. Conquistati 58 punti su 60

L’Invictavolleyball trionfa in Prima Divisione: vinta la regular season con quattro giornate d’anticipo. Dopo tre stagioni dall’avvio nel settore femminile e alla prima stagione in un campionato senior, la società maremmana del presidente Galoppi conquista la vittoria della regular season in Prima Divisione. Liquidato in poco più di un’ora il New Life Project di Livorno il team dei coach Stefano Spina e Andrea Chiappelli conquista la ventesima vittoria restando ancora imbattuta da ottobre. Un ruolino di marcia quasi perfetto per capitan Rolando e compagne che ha incamerato 58 punti su 60 punti disponibili, perdendo solamente due punti per strada contro Torretta e San Miniato (rispettivamente seconda e terza forza del campionato) nel girone d’andata. Archiviata questa fase della stagione adesso la testa va inevitabilmente ai playoff promozione per la serie D. Per passare di categoria le invictagirls, essendosi classificate prime, avranno una "doppia-chance": dovranno scontrarsi con la prima del girone B (attualmente Fgl-Zuma Castelfranco) al meglio delle tre gare, chi vince passa diretta in serie D, la prima perdente invece dovrà scontrarsi con la vincente uscente dai playoff tra le seconde e le terze di ambedue i gironi.