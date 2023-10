Prima Divisione femminile. L’Invicta supera 3-1 il Ponsacco

Se la prima squadra maschile di serie B ha perso, continua invece il momento d’oro della prima squadra femminile dell’Invictavolleyball. Le ragazze grossetane hanno messo insieme la seconda vittoria in due incontri nel torneo di Prima Divisione: vittoria in casa nella seconda giornata del campionato, un 3-1 nei confronti del Volley Ponsacco in una partita tutt’altro che facile. Tre punti importanti comunque per la classifica, che adesso vede in testa a punteggio pieno dopo due gare proprio l’Invictavolleyball, all’interno di un campionato che si preannuncia lungo e faticoso, visto il numero elevato di partecipanti e la formula prevista.

Resta da capire se le giovani atlete riusciranno a far collimare risultati e crescita tecnica, in una stagione che le vedrà impegnate anche nel campionato Under 18, che prenderà il via a brevissimo nei gironi eliminatori territoriali.