Prima Divisione. Invicta senza pause. Quarta vittoria consecutiva

La Prima Divisione femminile dell’Invicta inarrestabile: quarta vittoria in altrettanti incontri per giovane formazione che prosegue la sua marcia verso il primo posto del girone, grazie alle buone prestazioni fornite in questa prima parte del campionato. Le grossetane hanno vinto 3-0 (25-22, 25-22, 25-22) a Pisa sul campo dell’Ospedalieri. Il gruppo delle ragazze allenate da coach Spina sta confermando quanto di buono si pensava all’inizio della stagione, mettendo in pratica i progetti societari in un campionato scelto ad hoc per la crescita tecnica del gruppo, per una squadra composta essenzialmente da Under 18 che affronta per la prima volta un campionato di categoria. Le ragazze sono impegnate ovviamente anche nel campionato under, dove anche in questo caso, hanno inanellando due vittorie in altrettanti incontri.