Prima squadra e Under 19 in bella evidenza nei tornei. Invicta già in palla. Bene in due ’Memorial’

A pochi giorni dal via alla stagione agonistica l’Invicta ha iniziato i tornei di avvicinamento ai campionati ottenendo un primo posto ed un secondo posto, rispettivamente con l’under 19 e con la prima squadra che la prossima settimana inizierà il campionato di serie B maschile. L’Invicta under 19 maschile di Fabrizio Rolando ha vinto la trentunesima edizione del ’Memorial Franceschelli’.

Il torneo è organizzato dalla società Invicta per ricordare il giovane Franco, centrale della squadra grossetana scomparso tragicamente. A sfidarsi nella palestra di Marina di Grosseto sono state le formazioni under 19 dell’Invicta, Lupi Santa Croce, Volley Prato e Pallavolo Massa. I ragazzi grossetani hanno vinto tutte e tre le partite disputate. Questa la rosa della formazione grossetana: Leonardo Ferrari, Giovanni Galoppi, Simone Lazzeretti, Lorenzo Giallini, Francesco Gigi, Mirko Stecca, Emanuele Puccinelli, Cristiano Terrosi, Lorenzo Vannucci, Diego Lorenzini, Guido Carmelita, Diego Pantalei.

Secondo posto invece per la prima squadra dell’Invicta (che disputerà poi il campionato di serie B) nel ’Memorial Lastrucci’ di Colle val d’Elsa. La formazione di coach Rolando, pur in assetto rimaneggiato, ha firmato un’ottima prestazione mettendo in evidenza il giovane Simone Lazzeretti chiamato a sostituire Alessandrini in banda e poi Pellegrino opposto. Bilancio superlativo: Top scorer in finale (18 punti) con un’efficienza impressionante (+17). Buono il comportamento anche di Lorenzini in banda. Per Vannucci e Terrosi esordio assoluto con la squadra.

In finale i grossetani, imbottiti di giovani, hanno perso 2-0 col Club Arezzo, dopo che in semifinale avevano battuto il Cortona. Un inizio di stagione incoraggiante insomma, dopo le settimane di preparazione atletica.