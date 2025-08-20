PRIMO ALLENAMENTO. Inizia la stagione della Valsa

Inizia ufficialmente stamattina la stagione 2025/26 di Modena Volley con il primo allenamento in sala pesi. Cominceranno la preparazione fin da subito i liberi Filippo Federici e Luke Perry, lo schiacciatore Jacopo Massari e il centrale Luca Tauletta. Saranno aggregati anche alcuni atleti della Serie B gialloblù: il palleggiatore Gabriele Spina, l’opposto Charles Ajayi, i due schiacciatori Gabriele Gatti e Rodolfo Bonavolta e i due centrali Valerio Arletti e Alessandro Balatri. Nello staff presente al PalaPanini spicca la novità Marco Lionetti nel ruolo di assistant coach al posto di Zanni, diventato nuovo coach della B di Modena Volley, che andrà ad affiancare nel ruolo Roberto Ciamarra. Lionetti ritrova Alberto Giuliani, con cui ha lavorato nell’estate 2023 con la nazionale turca e poi in Bulgaria, all’Hebar Pazardzhik. Reduce dall’annata in A2 al Saturnia Acicastello, Lionetti arriva a Modena per mettere a disposizione la sua grande esperienza, prima da giocatore e poi in panchina.

a.t.