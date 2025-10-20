Primo stop stagionale. Invicta, serata storta

Primo stop stagionale per l’Invicta di serie B maschile: nella seconda giornata del girone E i ragazzi di coach Fabrizio Rolando hanno perso in casa del Jvc CivitaCastellana per 3-0 (25-19, 25-20, 25-18).

Nel primo set, senza Alessandrini infortunato, Rolando ha ridisegnato un po’ la squadra: partenza equilibrata fino ad un primo allungo dei laziali sul 9-5, con Rolando che chiama il time out. I padroni di casa però continuano a spingere sull’accelerato portandosi sul 11-5. Poi i grossetani approfittano di alcuni errori della squadra avversaria e si riportano a meno tre, andando sul 20-17, ma Civita non molla e decide di forzare al servizio, chiudendo il primo set 25-19.

La seconda frazione parte come la prima: dopo un 4-4, i laziali allungano di tre punti. L’invasione di Di Cerbo permette ai grossetani di pareggiare i conti sull’8-8. Pellegrino porta avanti l’Invicta per la prima volta, ma poi arriva un parziale di 4-0 dei laziali che ribalta la contesa. L’Invicta non riesce a difendere sull’attacco dei padroni di casa che conducono per 20-17, per poi andare a vincere anche la seconda frazione.

Il terzo set vede un’iniziale buon avvio dei ragazzi di Rolando, ma il vantaggio dei biancorossi dura poco e i due sestetti tornano in parità per 13-13. Il servizio di Galliani mette in difficoltà la ricezione dei maremmani che si trovano indietro per 16-13. Pellegrino viene fermato a muro e i laziali si allontanano con il punteggio di 21-17 che poi chiudono meritatamente.

Uno stop che ci poteva stare per i maremmani che avranno occasione di rifarsi a partire da sabato prossimo quando riceveranno a Marina di Grosseto la visita di Perugia.