Primo successo per coach Cichello. Uyba sfavillante contro Bergamo: "Brave nei momenti decisivi»

La Uyba piazza l’acuto vincente, stronca in quattro set Bergamo e supera in un sol colpo anche Casalmaggiore e Cuneo. Grande prestazione delle farfalle di coach Cichello che, sabato sera alla E Work Arena, hanno battuto per 3-1 in rimonta una Volley Bergamo sempre più penultima della classe e in crisi nera. "Dopo Chieri ci siamo dette che dovevamo fare di più – dice l’Mvp Rebecca Sartori – e contro Bergamo siamo riusciti a centrare l’obiettivo. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perché anche loro avevano bisogno di punti, ma noi siamo state brave a non mollare nonostante il primo set perso e a vincere poi in 4 set". Felice anche coach Juan Manuel Cichello, al suo primo successo dopo essere stato promosso a head coach con l’approdo di Velasco in nazionale azzurra. "Complimenti alle ragazze che hanno tantissima voglia di fare, lo dimostrano ogni giorno in palestra. E’ stata una partita sofferta e siamo stati bravi nei momenti decisivi. Brave le ragazze a leggere il gioco in muro difesa e a resistere quando Bergamo ci ha aggredito". Fulvio D’Eri