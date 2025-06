Progetto Volley Bottegone conquista la salvezza nel campionato di serie C femminile

Regolando con un perentorio 3-0 (25-20, 25-15, 25-19 i netti parziali) la Polisportiva Remo Masi Rufina, il Progetto Volley Bottegone conquista la salvezza alla sua prima stagione nel campionato di serie C femminile. La permanenza in categoria è arrivata al playout, vinto 2-1 contro la formazione fiorentina. Le pallavoliste arancioni ottengono così una salvezza cercata, fortissimamente voluta e meritata. Non è stato sufficiente lasciarsi alle spalle Volley Aglianese, Migliarino e Donoratico durante la regular season, c’è voluto il playout e altre tre partite: la prima vinta 3-1 in casa, la seconda persa 3-0 a Rufina, la terza, come anticipato, fatta propria alla palestra Martin Luther King di Bottegone, stracolma di tifosi, colore e calore.

Complimenti, doverosi, ad Alice Vezzosi e compagne, a coach Michele Barbiero, a dirigenti e collaboratori del sodalizio pistoiese. "Siamo felici – esulta il dirigente Luigi Speciale, già al settimo cielo per il Napoli scudettato –. A inizio annata sportiva nessuno ci aveva accreditato alla salvezza. Poi, grazie a una serie di risultati positivi, alla crescita esponenziale di Fedi e Guarducci, al lavoro svolto da Barbiero e Beppe Marinozzi, che hanno dato davvero tutto alla causa, la squadra ha alzato l’asticella, raggiungendo lo splendido obiettivo. Adesso guardiamo al futuro con ottimismo: ci metteremo subito all’opera per assemblare un gruppo che possa fare ancora meglio, facendoci soffrire meno".

Come si dice? Giungere all’agognato traguardo soffrendo, rende ancora più bella l’impresa. Patron Athos Querci, che da sempre cerca di fare il passo secondo la propria gamba, chiosa. "Abbiamo alternato buone prove ad altre modeste, soprattutto nei derby. E abbiamo pagato l’avvio di torneo: il calendario ci ha messo dinnanzi quasi tutte le rivali più forti. Ma la società ha dimostrato di sapere come gestire le situazioni".

Gianluca Barni