Quattro squadre e sessanta atlete. Porto Robur e Teodora Volley. Progetto per il volley femminile

Quattro squadre e una sessantina di atlete. Con questi numeri il Porto Robur Costa 2030 si affaccia alla nuova stagione sportiva con il suo progetto di sviluppo di pallavolo femminile. Gli Open day svoltisi nelle scorse settimane hanno dato grande impulso al progetto fortemente voluto dal club ravennate, portando tante nuove ragazze ad avvicinarsi al mondo Consar. E questo inatteso ma rilevante risultato ha portato il sodalizio presieduto da Matteo Rossi a creare una sinergia con la Teodora Volley – sodalizio che fino a 2 anni fa militava in serie B1 con la denominazione Mosaico, e non collegata con l’attuale Olimpia Teodora, sempre di B1 – finalizzata a garantire a tutte le ragazze di poter giocare e crescere con la pratica di questa disciplina sportiva. Accanto alla ‘primogenita’ U12 (foto), giunta al 2° anno e affidata alla confermata Marcela Ritschelova, sono state allestite altre 3 nuove formazioni, ovvero una U13 guidata da Matteo Toti, e due U16, seguite da Emanuele Celle e Federico Fiorini, e da Piero Zauli. Celle sarà anche il direttore del settore femminile del Porto Robur Costa 2030, mentre Francesco Mollo, in qualità di responsabile del settore giovanile del sodalizio, farà da coordinatore del progetto femminile congiunto.