Querzoli domina Romagna Banca: vittoria schiacciante al PalaBim

Buona la prima per la Querzoli del nuovo corso societario, quello del post Gavelli. Al PalaBim di Bellaria Igea Marina, capitan Mariella e compagnia schiacciante hanno svuotato il caveau della Romagna Banca fanalino di coda: 0-3 il risultato (parziali 16-25, 13-25, 17-25), blindando l’ottavo posto in classifica a quota 37 punti.

Tutto secondo pronostico per Forlì, che ha passeggiato sulle ‘macerie’ di una squadra totalmente inadeguata alla categoria e già retrocessa con largo anticipo in serie C. Per il team di coach Procucci si è trattato, infatti, della ventiduesima sconfitta (su 24) di un campionato da incubo. Prova ordinata di Forlì, che non ha spinto in battuta (3 ace) ma ha colpito con incisività e murato tanto (11 punti, di cui 5 di Soglia). Prova convincente di Peripolli, attento in ricezione e affilato in attacco (top scorer con 13 punti); ok anche Camerani (12) e Bigarelli (10), poi rimpiazzato dal redivivo Nick Kunda.

Impietosi i parziali: la Querzoli ha maramaldeggiato in lungo e in largo, imponendo la propria manifesta superiorità in tutti i set, dall’andamento speculare, nei quali ha concesso agli avversari solo le briciole: 16, 13 e 17 punti.

Tabellino Forlì: Peripolli 13, Camerani 12, Bigarelli 10, D’Orlando ne, N. Kunda, Bendi ne, Pirini 6, Soglia 8, Bolognesi ne, Rondoni ne, Mariella 4, Berti (L1). All.: G. Kunda.

m. lo.