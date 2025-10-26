Querzoli, è uno show. Vittoria da ‘grande’

Querzoli da urlo al Villa Romiti. Prova di forza di Mariella & co., che schiantano (e sorpassano in classifica) la gettonatissima Cavallino 4 Torri Ferrara, che lascia la vetta del girone D condivisa con Bologna e Macerata. È un perentorio 3-0 (25-21, 25-20, 25-23), a coronamento di un match intenso, vibrante e a tratti spettacolare.

Nonostante il muraglione degli estensi, la Querzoli trova in Camerani un solido appiglio e impatta, quindi Silvestroni (mani-in) mette la freccia. Forlì allunga (+3), ma non va lontano: la diagonale stretta di Rossetti ristabilisce la parità a metà del guado. Fuga solo rimandata: 19-15 e 20-16. Ferrara deve inchinarsi al primo tempo dispotico di Pirini: 25-21.

Al cambio campo la reazione degli estensi non si fa attendere: 3-5. Sono giochi Focosi e la Cavallino mette il muso avanti, salvo sciupare tutto con una vagonata di errori dai 9 metri. Il set si trascina in perfetto equilibrio, tra un monster block di Reccavallo e un pallonetto chirurgico di Camerani, fino a quota 19, quando la Querzoli si stacca (+3) e chiude 25-20. Ferrara accusa il colpo e Forlì spinge: 5-1 (gran pipe di Camerani). Non ancora del tutto domata, la Cavallino trova la forza di rientrare (9-8), ma non ha fatto i conti con D’Orlando, che recapita la palla del postino e spinge la Querzoli a +4. Forlì on fire: Silvestroni inventa colpi di karate, Camerani scaglia bancali e Ferrara perde la bussola (22-15). Nemmeno l’estremo rigurgito d’orgoglio estense (controbreak 0-5 e due match point annullati) ha il potere di far fallire la festa: 25-23.

Tabellino Querzoli: Mariella 2, Kunda ne, Bendi ne, Pirini 10, (L) Pirazzoli, Graziani ne, Camerani 18, Massaro ne, D’Orlando 9, Peripolli ne, Soglia 5, Silvestroni 7. All.: Visani.

Marco Lombardi