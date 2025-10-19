Querzoli oltre le difficoltà. In trasferta la prima gioia

Basta una Querzoli senza Bigarelli per liquidare la pratica Montorio al Vomano 0-3 (22-25, 23-25, 21-25). Forlì cancella immediatamente il beffardo passo falso dell’esordio contro il Titano e coglie il primo successo in campionato, a coronamento di un match saldamente nelle mani del sestetto di coach Visani.

Orgogliosi ma acerbi, gli abruzzesi non hanno mai rappresentato una minaccia seria per Mariella e compagni. Sugli scudi Pirini, autore di 15 punti con 6 block e 2 ace, e l’‘underdog’ Silvestroni, virtualmente perfetto in ricezione e performante in attacco (14 punti), che non ha fatto rimpiangere Peripolli, infortunatosi nel secondo set in seguito a un atterraggio scomposto. Bene anche D’Orlando (14 mattoncini) in posto 2.

Pronti, via e la Querzoli scappa: 6-10. Montorio non riesce a ricucire lo strappo e sbanda, Forlì avanza con un filo di gas (11-15 e 15-20) e chiude: 22-25 con uno ‘stampone’ di Mariella. Nel secondo atto i padroni di casa raddoppiano gli sforzi e, con le unghie e con i denti, restano aggrappati al set fino a metà del guado (15-15), quando Pirini decide che è il momento di alzare le barricate e firma il break. La Querzoli si stacca, Mariella colpisce dai 9 metri con una salto-float e inchioda il 23-25.

Al cambio campo gli abruzzesi, ormai sfiduciati e caracollanti, vanno subito sotto: 3-6, 7-10 e 10-15. Forlì gestisce con assoluta tranquillità il vantaggio e passa all’incasso: 21-25. È arrivata così in trasferta la prima vittoria in campionato.

Tabellino Querzoli: Peripolli 5, D’Orlando 14, Camerani 10, Kunda 1, Pirini 15, Soglia 1, Graziani 3, Pirazzoli, Mariella 3, Silvestroni 14. All.: Visani.

Marco Lombardi