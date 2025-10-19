Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Volley
  4. Querzoli oltre le difficoltà. In trasferta la prima gioia

Querzoli oltre le difficoltà. In trasferta la prima gioia

Volley B maschile Facile 0-3 in Abruzzo senza Bigarelli, infortunato Peripolli. Ci pensano Pirini e Silvestroni, bene anche D’Orlando: tutti oltre i 10 punti.

di MARCO LOMBARDI
19 ottobre 2025
L’esultanza di squadra sul parquet di Montorio al Vomano

L’esultanza di squadra sul parquet di Montorio al Vomano

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Basta una Querzoli senza Bigarelli per liquidare la pratica Montorio al Vomano 0-3 (22-25, 23-25, 21-25). Forlì cancella immediatamente il beffardo passo falso dell’esordio contro il Titano e coglie il primo successo in campionato, a coronamento di un match saldamente nelle mani del sestetto di coach Visani.

Orgogliosi ma acerbi, gli abruzzesi non hanno mai rappresentato una minaccia seria per Mariella e compagni. Sugli scudi Pirini, autore di 15 punti con 6 block e 2 ace, e l’‘underdog’ Silvestroni, virtualmente perfetto in ricezione e performante in attacco (14 punti), che non ha fatto rimpiangere Peripolli, infortunatosi nel secondo set in seguito a un atterraggio scomposto. Bene anche D’Orlando (14 mattoncini) in posto 2.

Pronti, via e la Querzoli scappa: 6-10. Montorio non riesce a ricucire lo strappo e sbanda, Forlì avanza con un filo di gas (11-15 e 15-20) e chiude: 22-25 con uno ‘stampone’ di Mariella. Nel secondo atto i padroni di casa raddoppiano gli sforzi e, con le unghie e con i denti, restano aggrappati al set fino a metà del guado (15-15), quando Pirini decide che è il momento di alzare le barricate e firma il break. La Querzoli si stacca, Mariella colpisce dai 9 metri con una salto-float e inchioda il 23-25.

Al cambio campo gli abruzzesi, ormai sfiduciati e caracollanti, vanno subito sotto: 3-6, 7-10 e 10-15. Forlì gestisce con assoluta tranquillità il vantaggio e passa all’incasso: 21-25. È arrivata così in trasferta la prima vittoria in campionato.

Tabellino Querzoli: Peripolli 5, D’Orlando 14, Camerani 10, Kunda 1, Pirini 15, Soglia 1, Graziani 3, Pirazzoli, Mariella 3, Silvestroni 14. All.: Visani.

Marco Lombardi

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su