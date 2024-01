Qui Busto Arsizio. Uyba a grandi passi verso la salvezza: "Abbiamo imparato dalle sconfitte»

Una Uyba formato deluxe stronca Roma in tre set e si avvicina a grandi passi alla salvezza… con vista playoff. Quella ammirata domenica sera alla E-Work Arena è stata una squadra molto solida ed efficace che non ha dato scampo ad una diretta concorrente per la salvezza come la squadra capitolina guidata da Cuccarini. Trascinata da Bracchi (15 punti e miglior realizzatrice biancorossa), eccezionale dal secondo parziale, e dalla capitana Lualdi (MVP, 13 punti col 68% offensivo), con Zannoni top da libero e con una sempre più sicura Boldini in cabina di regia, la Uyba ha entusiasmato il proprio pubblico e raccolto altri 3 punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Decisivo è stato anche l’apporto di Benedetta Sartori che, soprattutto nella fase finale del terzo set, si è messa in evidenza con tre punti consecutivi che hanno respinto l’assalto finale delle ospiti che, spinte da Melli, erano riuscite a rimettere in discussione un set… praticamente già perso. "Dopo le tre gare contro le prime tre della classe, che abbiamo preso come opportunità per imparare e crescere – ha detto capitan Lualdi -, oggi raccogliamo i frutti del nostro lavoro anche con punti importanti per la classifica. Credo che oggi siamo state aggressive e che il servizio sia stata la chiave per riuscire ad imporre con forza il nostro gioco".

Fulvio D’Eri