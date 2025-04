Rainbow stagione da sogno. Promozione a colpo sicuro. Le protagoniste del trionfo

Rainbow Spezia in festa guardando al futuro. La promozione in Serie C femminile è infatti una delle tappe di un percorso che il presidente Ghinolfi e il dg Mucciarelli cercheranno di sviluppare al meglio nei prossimi anni. Un volo partito due anni fa con la promozione dalla Prima Divisione. E ora un’altra stagione ricca di soddisfazioni costellata solo da vittorie, con la promozione ottenuta in largo anticipo.

Queste le protagoniste. Mina Allegretto (centrale). Costanza e affidabilità al servizio della squadra. Glenda Annarelli (schiacciatrice). Il ’pendolarismo’ con Livorno non le impedisce di far pesare la sua tecnica e la sua esperienza. Gaia Bado (schiacciatrice). ’Martello’ dalla potenza che spiazza, arriva da una famiglia di sportivi. Flavia Bencaster (centrale). Figlia di Alessandro Bencaster, bandiera del Sarzana Basket, che non salta una sua gara sin dal ’vivaio’ del Lunezia. Ginevra Benettini (schiacciatrice). Altro talento ’smistato’ dal Lunezia, ottima stagione per lei. Leila Bottaini (schiacciatrice). Con un passato glorioso in giro per mezza Italia, è la stella del gruppo. Fa parte di una famiglia di pallavolisti. Raffaella Buccelli (centrale). E’ tornata all’attività dopo la maternità, dando il suo contributo alla causa. Gaia Deste (palleggiatrice). Sicurezza e padronanza in un ruolo fondamentale. Letizia Fiori (libero). Vero e proprio ’jolly’ della squadra. Giada Giani (opposto). Non pensa alla ’concorrenza’ e si allena sempre come se dovesse giocare la finale per lo scudetto. Victoria Grandeaux (opposto). Cognome francese, mamma genovese, padre brasiliano e un nome che è una garanzia. Tecnica e fisico prodigioso. Sonia Perchiazzi (schiacciatrice). Tecnica ed esperienza sono le doti della pugliese che per lavoro si è dovuta allontanare a metà stagione. Angelica Perini (libero). Silenziosa ed impeccabile nella continuità e nell’accanimento in allenamento. Stefania Pilli (libero). Una chilometrica carriera ne fa oggi la ’veteranissima’ nonché il capitano ed elemento imprescindibile della squadra. Karina Rossi (centrale). Se la sua bravura seguirà la sua altezza, diventerà una fuoriclasse. Le doti tecniche in questa giovanissima non mancano. Ginevra Vollonnino (palleggiatore). Quando il coach la getta nella mischia risponde sempre presente. Importante anche l’apporto delle giovanissime Giorgia Capaccioli e Nicole Natale, rispettivamente centrale e banda.

Franco Saccomani (allenatore). Un ’sergente di ferro’, con una grande esperienza alle spalle, che riesce a farsi volere bene dalle sue giocatrici. Raffaele Giraldi (viceallenatore). Ad immagine e somiglianza del mister: pochissime parole, tantissimo lavoro e in testa un computer che non cessa d’immagazzinare.

Ilaria Gallione