Recupero partite di volley modenesi: dieci giorni di sfide dopo il funerale di Papa Francesco

Ci vorranno ben dieci giorni, da mercoledì scorso fino a sabato 3 maggio, per recuperare le 43 partite di volley minore delle squadre modenesi, rinviate per la sospensione delle attività sportive per l’odierno funerale di Papa Francesco.

In realtà il grosso dei recuperi si concentrerà tra domani ed il primo maggio, data in cui ad esempio recupererà la Stadium Mirandola: all’appello mancano però ancora sei gare di serie D maschile e femminile, che con tutta probabilità, a questo punto, slitteranno in infrasettimanali nel maschile, e nel prossimo weekend per le ragazze. Domani sono quattro le gare ’nazionali’ in programma, con particolare attenzione per il settore femminile, dove si giocheranno partite molto importanti in B1 ed in B2: in quest’ultimo torneo l’Hidroplants Soliera 150, quarto in classifica ad un punto dalla zona playoff, si gioca le ultime speranze di approdare al post season, ospitando il Cvr Reggio Emilia, secondo con cinque punti di vantaggio. Doppia trasferta delicatissima per il Volley Modena, di scena nell’insidiosa S.Giovanni Valdarno, e soprattutto per la Bsc Sassuolo, che prova a continuare a far punti sul campo del Garlasco terzo in classifica.

Nel settore maschile, trasferta teoricamente senza preoccupazioni per la National Villa d’Oro, impegnata a Cremona sul campo di una squadra però, non ancora del tutto sicura della salvezza.

r.c.