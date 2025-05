Riccione batte Volksbank Vicenza 3-1 e vola ai playoff di volley

Bastava un punto? Riccione ne prende tre, perché vince 3-1 lo scontro diretto con la Volksbank Vicenza e si assicura un grandioso secondo posto che vuol dire playoff. La Lasersoft chiude così un girone di ritorno strepitoso, con 17 vittorie su 18, piegando la resistenza della rivale principale per la seconda posizione alle spalle di Bologna. Alla fine, la terza piazza, l’ultima utile per la postseason, è di Cesena.

Il 3-1 maturato nell’impianto delle Fontanelle è puro spettacolo, oltre che tensione emotiva. Nel primo set c’è subito tanto equilibrio, con le venete pure avanti, poi nel finale sono Tallevi, Saguatti e Spadoni a trascinare il gruppo verso il 26-24. Il secondo set vede Vicenza sempre avanti in maniera consistente e il divario diventa presto ampio fino al 18-25 conclusivo. Nel terzo è la Lasersoft a sprintare in vantaggio grazie a Gabellini, infallibile dai nove metri. Poi sono Calvelli, Saguatti e Tallevi a trascinare la squadra verso il finale di set. Il punto del 25-18, quello che vuole già dire i playoff, è di Saguatti. Poi è festa, con la Lasersoft brava a rimanere concentrata e ad aggiudicarsi anche il quarto per 27-25 dopo una gran battaglia.

Il tabellino: Montesi 1, Calvellli 8, Tallevi 27, Gabellini 8, Morolli 2, Saguatti 18, Spadoni 15, Calzolari L1, Bologna, Chistè, Godenzoni. N.e.: Gugnali, Tobia, Vidali L2. All.: Piraccini.

Ora i playoff, con la Lasersoft Riccione che incontrerà la terza del girone D, Bisceglie. Si comincia a Molfetta sabato 17 alle 18, gara2 a Riccione (con eventuale golden set) mercoledì 21 maggio.