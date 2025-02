Riccione, test duro a Castel D’Azzano

Dopo la gran vittoria nel derby su Cesena, la Lasersoft Riccione è attesa a un impegno piuttosto complicato in trasferta a Castel D’Azzano con l’Arena Volley. Domani, alle 20.30, con direzione di gara di Stefania Gabbetta e Federica Camossi, spazio a una sfida importante in termini di classifica e che all’andata generò spettacolo, con le riccionesi a imporsi 3-1.

Castel D’Azzano arriva da due ko consecutivi con Giorgione e Forlì ed è costretta a vincere per non perdere definitivamente il treno del gruppo a ridosso delle prime due, Vicenza e Bologna. Lo ricordiamo, in tre vanno ai playoff, mentre le ultime quattro retrocedono, con eventuale playout tra 10ª e 11ª se i punti di differenza saranno due o meno.

Per le ragazze di Piraccini tanta attenzione soprattutto ai colpi dell’opposta Alessia Cicolini, la più prolifica nelle ultime partite per la formazione veneta. Di contro, le riccionesi stanno avendo tanto da tutto il gruppo, con Tallevi e Saguatti punte di diamante nell’ultimo derby con Cesena.

La classifica: Bologna 37; Vicenza 31; Lasersoft Riccione 29; Padova e San Vendemiano 28; Giorgione Castelfranco e Cesena 27; Ravenna 24; Castel D’Azzano 23; Jesi 21; Forlì 15; Mestrino 10; Castelbellino 9; Teramo 6.

lo. za.