Rinascita Volley Firenze Under 16: campionesse provinciali Uisp e pronte per le Finali Nazionali

Le ragazze del Rinascita Volley Firenze categoria Under 16 in grande evidenza. Al termine dei campionati, questa splendida squadra di giovani promesse, ha conquistato il titolo di campionesse provinciali Uisp e ha ben figurato nelle manifestazioni Fipav. Il gruppo, composto da tutte ragazze del 2010, ha partecipato al campionato Fipav Under 16 e a quello Uisp Under 15. Nella prima fase il Rinascita Volley ha ottenuto il primo posto in entrambi i campionati. Nella seconda fase l’attività è proseguita partecipando alla Coppa Bianco-Rossa e alla Coppa Primavera ottenendo rispettivamente il secondo e il primo posto. La formazione ha centrato il titolo di campione provinciale Uisp e ora parteciperà alle Finali Nazionali che si terranno a Rimini dal 26 al 29 giugno.

Sei ragazze hanno partecipato anche al campionato di Terza divisione, militando nel girone A con la squadra formata da Il Bisonte Volley Company Firenze.

Organico squadra Under 16: Acchioni Matilde, Azzini Dora, Bongiovanni Costanza, Ferraro Giulia, Fiaschi Livia, Francalanci Sveva, Giachetti Siria, Giovannini Ginevra, Gori Olivia, Landini Vittoria, Lombardi Eva, Mantini Livia, Marzolla Nora, Menchini Irene, Olmi Alessia, Ortolani Sofia, Postiferi Giulia e Sangiovanni Carlotta. Allenatrici Martina Pratelli e Elena Viti. Staff direttivo: presidente Elviana Veggian, vice presidente Gianni Manuelli, dirigente B2 Claudia Cozzi, scuola pallavolo nazionale Katia Renai, direttore tecnico e responsabile settore giovanile Cecilia Signorini, team manager Claudia Cozzi, Gli sponsor del club sono: Aqua Flor, Filpucci Spa, Oleificio Sardelli, Fiaschi Daniele, Lo Spurgo. Sponsor tecnico Sporting Lab.

Francesco Querusti