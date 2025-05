Roberto Intonti nuovo presidente del Volley Ball San Martino: focus sul settore giovanile

Con l’abbandono del presidente Verissimo Marani, dimissionario dopo 49 anni di lavoro costante per la causa del Volley Ball San Martino, la società ha iniziato con il rinnovamento, ufficializzando il nuovo presidente, il 50enne Roberto Intonti. Intonti è reggiano, abita a San Martino e da tempo è nel giro della stessa società. "Sì – dice Intonti – la mia storia sportiva è molto legata a questo team: ho portato le mie tre figlie a giocare qui, ma io stesso giocavo in una squadra mista che disputava il campionato del Centro Sportivo Italiano. Poi dirigente, collaboratore e allenatore: quest’anno ho seguito due squadre giovanili maschili, l’anno scorso due femminili, ho anche allenato fuori San Martino e quindi so cosa vuol dire pallavolo a 360 gradi".

Società da grandi numeri. "Vero, abbiamo tanti tesserati e molte squadre che disputano i più svariati campionati: crediamo di essere un punto di riferimento sul territorio con valori importanti sia a livello agonistico, sia di formazione dei giovani. Basti pensare che nella stagione appena conclusa le nostre squadre hanno disputato in totale 421 partite: sono oltre 50 al mese, quasi due al giorno".

Il passaggio come è avvenuto? "Marani aveva dichiarato che ci sarebbe stata continuità e così è stato. C’è un consiglio di una decina di dirigenti, tutti cresciuti in questa grande società e non potremo quindi che operare secondo un percorso già tracciato. Riceviamo una solida eredità, con conti in ordine e tanti appassionati, dai giocatori alle famiglie, dai volontari ai tifosi del paese, che orbitano intorno alla Bombonera e che vogliamo che continuino a dare il loro prezioso contributo al volley di San Martino".

Su cosa punterete? "Fondamentale sarà l’attenzione al settore giovanile e al territorio nel quale siamo ben radicati, in sintonia con l’amministrazione comunale e con la ditta Ama, ancora al nostro fianco come main sponsor. Abbiamo subito confermato le attività estive, con tanti tornei di beach nella nostra bella arena, così come l’attenzione alle varie strutture che completano l’offerta della Bombonera, dal campo da green a quello di street volley che attirano tanti ragazzi del paese. Un sentito grazie a Marani e al consiglio uscente, noi da parte nostra faremo di tutto per scrivere nuove pagine di questa grande storia con lo stesso loro entusiasmo".

Claudio Lavaggi