Ronchi e Ricci Maccarini esaltano l’Hokkaido. De Marco: "Abbiamo iniziato davvero bene"

Hokkaido Bologna 3Grottazzolina 0(25-15, 25-15, 25-21)

HOKKAIDO BOLOGNA: Falzone, Bandieri 9, Ronchi 16, Ricci Maccarini 16, Russello 5, Bernardis 9, Imperato (L1); Serenari 1, Tapparo, Rivola, Tito. Non entrati: Gamberini, De Cocinis (L2), Branco. All. De Marco.

GROTTAZZOLINA: Melonari 2, Pulita 12, Moretti 2, Rossetti 6, Bobò 2, Silvestroni 3, Alaimo (L1); Di Bonaventura 4, Stipa, Ait Bouno 3, Romiti. Non entrati: Leli, Foresi (L2). All. Del Vecchio.

Arbitri: Santin e Magnani.

Vince e convince all’esordio: l’Hokkaido spazza via Grottazzolina in tre set e in appena un’ora e un quarto. Buona la prima per i rossoblù nel campionato di serie B maschile di volley, con annesse buone sensazioni.

La prima: lo zoccolo duro reduce dalla scorsa stagione trascina la squadra: a raccontarlo il 75 per cento in attacco di capitan Ronchi e dell’opposto Ricci Maccarini, ma pure il 62 per cento di Bernardis, che aggiunge un 60 per cento in ricezione. Tutti dati che consentono un ingresso in prima squadra agevole per i 2008 Imperato (libero) e Falzone (palleggiatore), che supportati si presentano alla grande, specie il regista, ruolo delicatissimo.

Invece Falzone dimostra fantasia in costruzione, varietà e precisione nelle aperture, se è vero che a Ronchi e Ricci Maccarini in doppia cifra si aggiungono il centro Bandieri e Bernardis a quota 9 punti e cose interessanti, tra muro e battuta le dimostra pure il centro Russello, altro volto nuovo al rientro dopo quasi un anno di inattività.

Bologna domina in lungo e in largo: chiude a 15 primo e secondo parziale, a 21 il terzo, con un leggero calo di tensione limitato dagli ingressi di Tito e Serenari, a dimostrazione di rotazioni ampie e capacità di lettura dei momenti dalla panchina. Altro cosa che fa ben sperare, per una Bologna che è la formazione più giovane del girone D del campionato di serie B, in un girone tutto da scoprire: aspettando test più probanti e avversari che per fisicità e ritmo testino la tenuta sul punto a punto dei rossoblù (21 errori in 3 set di Grottazzolina), la sensazione è che preoccupazioni di lotta salvezza non debba riguardarli e che coach Di Marco possa lavorare sul percorso di crescita dei suoi talenti. Se ne saprà di più dopo la trasferta di Fermo del prossimo week end.

Intanto buona la prima, per coach De Marco: "Dovevamo rompere il ghiaccio e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Ci sono cose da migliorare, ma l’impatto emotivo e il ritmo di gioco, per essere solo alla prima, sono stati buoni. Su questo dovremo costruire tanto altro".

Le altre gare: Ferrara-Montorio 3-0, Macerata-Fermo 3-0, Rubicone-Falconara 3-0, Forlì-San Marino 2-3, Novavetro-Loreto 0-3, Ravenna-Osimo 0-3.

La classifica: Ferrara, Hokkaido Bologna, Osimo, Loreto, Macerata, Rubicone 3; San Marino 2; Forlì 1; Falconara, Fermo, Novavetro, Ravenna, Grottazzolina, Montorio 0.