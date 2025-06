Russo in palestra verso le Universiadi. Intanto la Consar conferma lo staff tecnico

Mentre la Consar 2025-26 inizia prendere forma sempre più concretamente (dopo le conferme dei vari Goi, Russo, Canella, Bertoncello e Zlatanov, ecco la pista bulgara, rappresentata dallo schiacciatore Valchinov e l’opposto Dimitrov), c’è anche una Consar che lavorerà a pieno regime nel corso dell’estate. Ieri infatti, a Camigliatello Silano, è iniziato il collegiale azzurro del gruppo che parteciperà alle Universiadi di Berlino, ovvero il gruppo che parteciperà al torneo di qualificazione agli Europei U22 e ai Mondiali in Cina, in programma dal 19 agosto al 1° settembre.

Tra i convocati c’è il regista Giacomo Selleri, reduce dalla stagione in A2 da vice con la Consar e fresco argento da titolare con la formazione Junior League. Per le Universiadi, invece, nel gruppo dei 10 convocati ci sono anche il regista Antonino Russo e l’opposto Tommaso Guzzo, che nel frattempo si è accasato a Cuneo, neopromosso in Superlega. Dello staff tecnico, fa parte anche Saverio Di Lascio, attuale vice coach della ‘prima squadra’ della Consar, che figura come ‘assistente allenatore’ del direttore tecnico Vincenzo Fanizza.

A proposito di Di Lascio, va aggiunto che il Porto Robur Costa 2030 ha confermato in blocco lo staff tecnico per la prossima stagione sportiva 2025-26 di A2. Insieme al tecnico e ds Antonio Valentini, continueranno dunque a lavorare in equipe, appunto, Saverio Di Lascio, come vice, Giorgio Zauli in qualità di terzo allenatore, Simone Ade come preparatore atletico e Giuseppe Chiarelli come scoutman. Tornando a Camigliatello Silano, ai 1.200 metri della località montana calabrese, ha preso il via anche lo stage della nazionale U19 diretta dal ct Francesco Conci, per il quale sono stati convocati gli schiacciatori giallorossi Manuel Zlatanov e Simone Bertoncello.

Il raduno, si concluderà l’11 giugno, e sarà utile per preparare al meglio il prossimo impegno ufficiale, ovvero i Mondiali in Uzbekistan, in calendario dal 21 luglio al 3 agosto. È già in Bulgaria invece, Francesco Mollo. Il responsabile del settore giovanile del club giallorosso sta guidando la nazionale maschile B bulgara, con l’obiettivo di valorizzare e preparare i giocatori per la selezione maggiore attualmente allenata da Gianlorenzo Blengini. E ha iniziato il proprio lavoro di preparatore atletico anche Simone Ade, chiamato dal ct Marco Bonitta in Egitto a far parte dello staff della nazionale maschile delle piramidi, in vista dei Mondiali che si disputeranno dal 12 al 28 settembre nelle Filippine. Nel girone eliminatori, l’Egitto è stato inserito nel girone con la selezione dei padroni di casa, con l’Iran e la Tunisia.