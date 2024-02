Sacripanti e Baciocco inarrestabili. Ora la Geetit vede la salvezza

Cus Cagliari

1

Geetit Bologna

3

(25-18, 21-25, 17-25, 16-25)

CUS : Calarco 16, Ambrose 10, Marinelli 10, Kindgard 4, Busch 10, Menicali 3; Enna, Vitali (L2), Muccione, Sartirani, Miselli 6. Non entrati: Daniele Ammendola, Sanna. All. Simone Ammendola.

GEETIT BOLOGNA: Giampietri 7, Omaggi 9, Sitti, Baciocco 13, Sacripanti 21, Maletti 12, Brunetti (L1); Ronchi 1, Minelli, Listanskis 3. Non entrati: Aprile, Serenari. All. Guarnieri.

Arbitri: Bonomo e Adamo.

La rincorsa salvezza della Geetit Bologna continua: i rossoblù di coach Guarnieri calano il tris e dopo aver sconfitto Savigliano e Mirandola passano anche Cagliari. Si aggiunga il ko per 3-2 con San Donà e Bologna va a punti per il quarto turno consecutivo e soprattutto tornano con il bottino pieno dalla Sardegna, sfruttando il turno di riposo di Garlasco per salire al quartultimo posto di A3 maschile, in zona playout.

La salvezza diretta resta a due punti, in virtù del successo di Brugherio con il fanalino di coda Wimore, e a maggior ragione il colpo esterno vale doppio: perché i ragazzi di Guarnieri restano attaccati al treno salvezza e all’avversaria, che deve ancora scontare il turno di riposo già osservato.

Ha cambiato passo, la Geetit. Ma soprattutto testa. A dimostrarlo, la reazione dopo un primo set brutto. Non sembra giornata. Invece la Geetit resta lì, un punto dopo l’altro si mette in partita e con Sacripanti e Giampietri scava il solco nel secondo set (3-6, 7-11), conservando il vantaggio con un ace di Omaggi. Pareggiato il conto, alza il ritmo e domina: arrivano gli ace determinanti di Maletti nel terzo set, decisivo per indirizzare definitivamente il trend.

Cagliari, reduce da 3 sconfitte nelle ultime 4, crolla, confermando il periodo di calo mentale dopo la salvezza quasi aritmetica: errore di formazione a inizio quarto set, al resto pensa Baciocco. Vittoria netta e meritata.

E ora sotto, mercoledì alle 20,30 al PalaSavena, con Belluno. Serve il poker per continuare la rincorsa e assorbire anche Sarroch nella lotta salvezza.

Le altre gare: Belluno-Savigliano 3-1, Mirandola-Sarroch 3-1, Brugherio-Salsomaggiore 3-0, Motta-San Donà di Piave 3-1, Acqui Terme-Mantova 2-3. Ha riposato: Garlasco.

La classifica: Mantova 52; San Donà di Piave 44; Belluno 39; Motta di Livenza 37; Cus Cagliari, Savigliano, Acqui Terme 33; Sarroch 27; Brugherio 26; Geetit Bologna 24; Garlasco 22; Mirandola 18; Salsomaggiore 8.