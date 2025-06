Samuil Valchinov si unisce alla Consar Ravenna: "Entusiasta di giocare in una città storica"

"Sono entusiasta di entrare a far parte di questa società e di giocare in una città così ricca di storia e di trionfi". Samuil Valchinov, nuovo schiacciatore della Consar Ravenna, si è presentato così. Ieri pomeriggio il club del presidente Matteo Rossi lo ha annunciato ufficialmente. Bulgaro di Plovdiv, Valchinov compirà 24 anni a dicembre e, nello scacchiere di coach Antonio Valentini, andrà a sostituire Alessio Tallone che, a propria volta, ha proseguito il proprio percorso professionale ad Aversa. La diagonale degli schiacciatori sarà dunque praticamente nuova, visto che, nelle intenzioni del tecnico giallorosso, l’altra banda titolare sarà Zlatanov jr, promosso titolare dopo una stagione da ‘primo cambio’.

Valchinov, che l’anno scorso ha giocato a Macerata da debuttante nella Lega italiana, è reduce da una buona stagione in A2, avendo chiuso l’annata con 369 punti realizzati, classificandosi al 14° posto nella classifica dei marcatori della A2, con 43 muri e 22 ace. Il suo percorso pallavolistico è iniziato in patria nel Victoriya Plovdiv, dove è rimasto 4 annate, poi è proseguito e si è consolidato nel Levski Sofia, dove ha militato 5 annate, nel Deya Volley di Burgas e nel Montana, prima di approdare in Italia. Attualmente, Valchinov fa parte del gruppo allargato della nazionale bulgara di coach Blengini, e si sta dividendo tra la rappresentativa maggiore, impegnata nelle gare della Nations League in preparazione dei Mondiali di settembre, e la selezione B, guidata da Francesco Mollo.

"Posso ritenermi soddisfatto – ha commentato lo schiacciatore bulgaro – della mia prima stagione qui in Italia con Macerata; la reputo molto positiva, sia sul piano sportivo che su quello personale. È stata comunque dura e piena di emozioni". Nella stagione appena conclusa, Ravenna e Macerata si sono affrontate 4 volte. In regular season hanno sempre vinto i giallorossi (3-1 e 3-2); in Coppa Italia hanno sempre vinto i marchigiani (3-2 e 3-0): "Ho trovato un campionato molto competitivo, con tanti ottimi giocatori e in generale una straordinaria organizzazione. A Ravenna il mio obiettivo è quello di crescere ulteriormente, consolidando il mio gioco e la mia esperienza. Da avversario, nello scorso campionato, ho potuto ammirare la bellezza dell’impianto e il calore e il sostegno dei tifosi di Ravenna, oltre alla qualità generale dell’organico. Sono entusiasta di entrare a far parte di questa società e di giocare in una città così ricca di storia e di trionfi. Voglio contribuire ad aggiornare questa storia e a prendere tutto il meglio possibile dall’annata che inizierà fra qualche mese".