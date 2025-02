San Giovanni a Messina. In palio il primo posto

Dopo la sconfitta di domenica scorsa al tie-break contro la Millenium Brescia, che ha interrotto l’imbattibilità casalinga che durava dallo scorso marzo, torna in campo oggi la Omag Mt San Giovanni al PalaRescifina (ore 17) contro l’Akademia Sant’Anna Messina, in una sfida di vertice tra prima e seconda in classifica. L’incontro odierno, infatti, decreterà la capolista del Girone A in questo finale di regular season, con la squadra marignanese che vola in Sicilia con il vantaggio di tre punti sulla compagine siciliana. Le padrone di casa, rispetto alla gara di andata, possono contare sull’arrivo di due schiacciatrici, la bulgara, classe 1999, Ani Bozdeva e la statunitense Mychael Vernon, classe 2002. Messina dovrebbe schierare Giulia Carraro in cabina di regia, opposta a Diop Binto (seconda miglior realizzatrice del campionato con 361 punti e miglior top acer con 33 battute vincenti dalla linea dei nove metri), Aurora Rossetto e Chiara Mason in posto quattro, al centro Modestino e Olivotto, libero Giorgia Caforio. Starting six classico per coach Massimo Bellano con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a subentrare per dare un po’ di riposo alle titolarissime.

Cinque sono i precedenti fra le due formazioni, quattro in favore di San Giovanni, mentre l’unica vittoria della squadra di coach Bonafede risale al marzo 2024 al Palarescifina. Indossano la maglia di Messina due ex ‘zie’: la centrale Maria Adelaide Babatunde e il libero Giorgia Caforio. Tour de force, dunque, per le marignanesi, considerando che domenica prossima si terrà la finale di Coppa Italia A2 a Bologna contro Trento e poi partirà subito dopo, domenica 16 febbraio, la Pool Promozione dove San Giovanni vuol essere protagonista.

Luca Pizzagalli