San Giovanni a valanga. Busto Arsizio ko in tre set

BUSTO ARSIZIO

0san giovanni3

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Zakoscielna, Kone 9, Landucci, Brandi, Zanette 12, Enneking 15, Osana, Cecchetto, Monza 1, Spiriti, Del Freo, Orlandi 8, Rebora 7, Baratella. All.: Beltrami

OMAG S.GIOVANNI IN MARIGNANO: Clemente, Sassolini, Bagnoli, Meliffi, Parini 5, Piovesan 10, Consoli 9, Ravarini, Valoppi, Nicolini 2, Ortolani 20, Nardo 8. All.: Bellano

Arbitri: Russo, Scotti

Parziali: 21-25; 23-25; 19-25

Colpo grosso per la Omag San Giovanni in Marignano che si aggiudica il big match contro Busto Arsizio. Al PalaBorsani le ragazze di coach Bellano dominano la scena e strappano un pesante 0-3 nella sfida tra le prime due della classe.

Dopo i primi scambi in equilibrio è San Giovanni a piazzare il primo break di serata: Consoli e poi Ortolani trovano il passante giusto per il 5-7. Busto Arsizio replica con Orlandi, ma l’Omag continua a spingere sull’acceleratore: Parini, Piovesan e la solita Ortolani divaricano ulteriormente la forbice, con la squadra ospite che tocca il +5. Busto Arsizio fatica ad arginare gli attacchi di San Giovanni, con l’Omag che si conferma in controllo: Nicolini e Parini fanno la voce grossa anche a muro, consentendo alle ragazze di coach Bellano di volare sul 12-20. Le padrone di casa provano con Zanette ed Orlandi a riavvicinarsi fino al -3, ma Piovesan converte il quarto set point e regala il primo parziale all’Omag (21-25).

In avvio di secondo set San Giovanni continua a correre: Ortolani e Nicolini sfruttano le disattenzioni difensive di Busto Arsizio, spingendo subito l’Omag sul 2-6. Le padrone di casa trovano in due punti consecutivi di Enneking l’ossigeno di cui necessitano, ma Consoli ferma sul nascere ogni velleità di rimonta: San Giovanni riprende margine e con grande autorità tocca il massimo vantaggio sul 7-14 con il vincente di Piovesan. Si prosegue poi ad elastico: Busto Arsizio prova a rientrare con Kone, mentre dall’altra parte è Ortolani a rispondere colpo su colpo. Enneking e Monza piazzano il break del 18-20 che infiamma il PalaBorsani: l’Omag, però, si affida a Ortolani che con freddezza non sbaglia.

Nonostante il punto già in tasca, San Giovanni non molla la presa ed anche nel terzo set mette la freccia sul 5-7 con il muro della solita Ortolani. Busto Arsizio reagisce con Enneking e prova il tutto per tutto, ma ancora una volta è la difesa dell’Omag a fare la differenza: Piovesan ed i vincenti di Nardo spingono le ospiti sul 12-16. La Futura Giovani, però, non molla e con Rebora sui riporta sul -1. Il testa a testa prosegue fino agli scambi conclusivi: quando il duo Piovesan-Ortolani regala il successo alla Omag sul 19-25.