San Giovanni ambiziosa: "Ci aspetta una battaglia"

Il Palamarignano si appresta a vivere una domenica di grande volley (ore 17) con la sfida tra la Omag-Mt e la Cbf Balducci di Macerata, per il vertice del campionato di serie A2 femminile. Una sfida che vede le marignanesi difendere il primo posto, in coabitazione con Montecchio, dall’assalto delle marchigiane tra le favorite per la promozione in A1, dunque un big-match a tutti gli effetti. Una partita che segna pure il ritorno a San Giovanni di ben 5 ex rimasti nel cuore di tutti i tifosi marignanesi: il coach Stefano Saja e le giocatrici Alessia Bolzonetti, Alessia Mazzon, Asia Bonelli e Giulia Bresciani. Dunque anche un po’ di nostalgia ripensando alle precedenti positive stagioni di A2. Ma non ci sarà troppo spazio per i ricordi perché in palio c’è la leadership nel girone B. La Omag Mt fa ancora i conti con qualche acciacco di troppo, ma mercoledì le ragazze di coach Bertini hanno stretto i denti e battuto in 4 set Melendugno che ha davvero dimostrato di non meritare i bassifondi della classifica. Ma domani sarà necessaria un’eccezionale performance di squadra per le ‘zie’. Lo spettacolo è assicurato. "Sappiamo che ci aspetta una partita tosta contro una formazione molto ben organizzata – commenta Alice Nardo – Dal canto nostro, però, penso che il nostro gioco e la connessione di squadra stiano migliorando partita dopo partita. Quindi non vedo l’ora di vedere come affronteremo la gara, ho molta fiducia in noi. Sarà sicuramente importantissimo anche il supporto dei nostri tifosi". Coach Bertini ripartirà dalla formazione di domenica con Turco in regia e Ortolani opposta, Parini e Consoli al centro, Pecorari e Nardo di banda, Caforio libero.

Luca Pizzagalli