San Giovanni chiude in pareggio il test amichevole con Vallefoglia

omag mt san giovanni

2

megabox vallefoglia

2

Omag Mt: Ortolani 9, Bracchi9, Nicolini 1, Brancher 6, Cecchetto, Piovesan 2, Parini 7, Kochurina 8, Tellone, Caruso 11, Nardo 6, Straube. All. Bellano

Megabox Vallefoglia: Bici 12, Carletti 12, De Bortoli, Candi 5, Bartolucci 1, Feduzzi, Mitkova 3, Koovaleva, Ungureanu 11, Stoyanova 11, Lazaro 2. All. Pistola

Parziali: 25-23; 28-30; 25-17; 10-15

Una Omag Mt San Giovanni che alla sua seconda uscita stagionale a Cervia ha tenuto testa per oltre un’ora alla più quotata Megabox Vallefoglia finendo con un 2-2 che però ha visto alla fine un quarto set ridotto, in stile tie-break, a favore delle marchigiane, considerato lo spirito amichevole del pomeriggio. I primi tre set, invece, si erano conclusi con la vittoria per 2-1 delle marignanesi ancora una volta con le due nuove centrali sugli scudi. Kochurina e Caruso con muri e attacchi vincenti hanno fatto capire anche ieri che saranno una delle armi più importanti in campo per raggiungere la salvezza. Infine grande curiosità anche per l’esordio della palleggiatrice tedesca Straube, altro interessante nuovo acquisto. Da ricordare che Megabox Vallefoglia che è tra le prime forze del campionato di A1 anche se ieri non ha potuto contare sulle due nazionali campionesse del mondo Giovannini e Omoruyi. Dunque un’altra prestazione convincente dopo il 3-1 contro Perugia, a testimonianza che il roster marignanese si presenterà ai nastri di partenza della serie A1 con giustificate ambizioni. Domani sera si tornerà sotto i riflettori ma questa volta per la presentazione ufficiale della squadra al Teatro della Regina a Cattolica (ore 20.30), in una serata di spettacolo e sport che abbraccerà l’intera zona di Rimini Sud. Poi sabato 13 settembre di nuovo in campo per l’amichevole a Macerata con Macerata, nel weekend successivo il 20 settembre a Imola si terrà il Trofeo Mc Donald’s con Omag-MT vs Scandicci il 20 ed il 21 Omag-MT vs Talmassons, infine il quadrangolare del 27-28 settembre a Pesaro.

Luca Pizzagalli