San Giovanni ci crede. La lotta per la salvezza parte da Macerata

Comincia un altro campionato questa sera (ore 20,30) per la Omag Mt San Giovanni: è il vero torneo per la lotta salvezza, dopo i primi cinque turni durissimi contro big della serie A1 conclusi con cinque sconfitte per 3-0. E comincia con la trasferta comunque impegnativa sul campo della CBF Balducci HR Macerata, un match dall’altissima posta in palio in chiave classifica, con Macerata che è neopromossa e dista cinque punti dalle marignanesi. Lo snodo è importante, soprattutto per San Giovanni che vuole cominciare a incamerare i primi punti della storica stagione nel massimo campionato.

Il roster marchigiano, guidato da coach Valerio Lionetti, è in fiducia e competitivo. Un mix ben calibrato di esperienza e gioventù, dove spiccano la sicurezza di Giulia Bresciani in seconda linea, la regia lucida di Asia Bonelli e la freschezza dei nuovi innesti stranieri: la finlandese Suvi Kokkonen, la serba Isidora Kockarevic e la centrale statunitense Emma Clothier. Un gruppo solido, ambizioso e con armi importanti in ogni reparto. Ma a rendere questa sfida ancora più significativa c’è la presenza di cinque ex marignanesi oggi in maglia arancionera: Bresciani, Bonelli, Alessia Mazzon, Clara Decortes e Giorgia Caforio. Volti familiari, protagonisti di pagine importanti nella storia recente di San Giovanni.

Dall’altra parte della rete, però, proprio nelle file marignanesi ci sarà la ex maceratese Sara Caruso che ritroverà un ambiente che conosce bene: anche Macerata ha segnato una tappa importante del suo percorso. Per coach Massimo Bellano e le sue ragazze sarà un banco di prova vero, da affrontare con lucidità, pazienza e coraggio. "Macerata – dice Bellano – è una buona squadra. Ha iniziato bene il campionato, mettendo in difficoltà tutte le avversarie che ha affrontato. Penso quindi che stia attraversando un momento di buona fiducia. Per noi questa partita rappresenta chiaramente uno snodo importante della stagione, perché si tratta di una squadra che, come noi, ha come primo obiettivo la permanenza nella categoria. Stiamo cercando di prepararci al meglio, sia dal punto di vista tattico sia da quello emotivo, per arrivare nelle migliori condizioni possibili". Nelle fila marignanesi ancora assente la centrale Kochurina.

Luca Pizzagalli