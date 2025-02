San Giovanni, il grande giorno. Finale di Coppa Italia con Trento

di Luca PizzagalliUna giornata a sua modo storica per San Giovanni e la Valconca: oggi a Casalecchio di Reno (Bologna) l’Omag-Mt San Giovanni va a caccia della sua seconda Coppa Italia A2 di volley femminile portando all’Unipol Arena quasi 800 persone con un intero paese in festa per una sfida decisiva (inizio ore 12) contro l’Itas Trentino. Si tratta di una sorta di rivincita della finale del 2020, quando vinse appunto Trento. Naturalmente in Valconca si spera che stavolta l’esito sia differente.

San Giovanni è prima nel Girone A della regular season e veleggia verso una Pool Promozione tutta ancora da giocare, ma oggi in gara secca serviranno lucidità e concentrazione in un palazzetto gremito anche per la contemporanea finale di Coppa Italia di serie A1 (inizio ore 15,20). San Giovanni ha vinto la Coppa nella stagione 2017/18, alla sua prima finale, e al suo secondo anno in A2, guidata da coach Stefano Saja, sempre a Bologna, sconfiggendo la favorita Mondovì con il punteggio di 3-1. Poi ha perso in finale nel 2020 contro Trento e nel 2022 contro Brescia. I due sestetti, che si sfideranno oggi sono giunti alla finale,con gli stessi risultati. Ai quarti l’Itas Trentino ha avuto la meglio sulla Millenium Valsabbina Brescia con il punteggio di 3-1, mentre l’Omag-Mt ha sconfitto l’Esperia Cremona per 3-0. Il punteggio si è capovolto nelle semifinali poiché l’Itas ha sconfitto Offanengo con il classico punteggio di 3-0 e l’Omag-Mt ha eliminato la Futura Giovani Busto Arsizio per 3-1.

Tra le curiosità vi è da ricordare che i due allenatori hanno già vinto entrambi una Coppa Italia. Il coach di Trento, Davide Mazzanti, ex allenatore dell’Italia di volley femminile e marito di Serena Ortolani, campionessa delle marignanesi, ha trionfato nella stagione 2016/17 con Conegliano (Coppa Italia serie A1) mentre il coach di San Giovanni Massimo Bellano ha vinto la Coppa Italia di serie A2 sempre nella stessa stagione al comando della Filottrano Pallavolo. Ma oggi molte giocatrici dei due sestetti che si ritroveranno sotto rete non hanno mai partecipato a una finale, e dunque l’esperienza probabilmente non sarà il fattore determinante della partita.

La palleggiatrice marignanese Cecilia Nicolini ribadisce: "Questa finale di Coppa Italia A2 Frecciarossa è un appuntamento di grande prestigio – dice – e siamo davvero orgogliose di partecipare a questo evento per il quale abbiamo lavorato tantissimo. C’è anche tanto entusiasmo e sappiamo che sarà una battaglia sportiva, ma saremo seguite da tantissimi tifosi ed anche questo è molto bello che ci rende ancora più fiere di vivere questa giornata". Il giorno decisivo è arrivato: oggi si gioca la finale di Copppa Italia.