San Giovanni in Persiceto: promozione in B2 per la pallavolo femminile

San Giovanni in Persiceto torna sulla cartina dei campionati nazionali di pallavolo: la formazione femminile del presidente Fausto Bongiovanni e del tecnico Adriano Puzzo ha ottenuto la promozione in B2 femminile, dopo il trionfo nei playoff sul Cus Parma (3-1) in gara-tre. Per San Giovanni, targato Simex, si tratta di un ritorno dopo la retrocessione in serie C maturata due anni fa. La promozione arriva dopo un anno da seconda in classifica e da protagonista: ma è nei playoff che le ragazze si sono esaltate.

"Un capolavoro, al termine di una stagione equilibrata e di un girone di livello medio molto alto", lo definisce Puzzo, perché la squadra era sì di qualità, ma non aveva nella promozione un risultato obbligato.

Invece, nel momento della verità, qualcosa è scattato, come succede nelle annate magiche, con la squadra sempre capace di tirare fuori qualcosa in più nei momenti delicati: "Quel qualcosa è scattato nel golden set con Rimini, nel primo turno playoff".

Passati i quarti, San Giovanni si è ripetuta in semifinale con Corlo, sempre al golden set di spareggio, poi la squadra ha completato l’opera nella finale con Parma, al meglio delle tre gare. E’ stata impresa di squadra, firmata da Antuono, Ben Bahri, Caboni (centrale della nazionale sorde), Capasso, Capelli, Conte, Donati, Fagnani, Elisa e Sofia Forni, Marchesini, Panza, Quaquarelli, Veronesi e Vincenzi, queste le ragazze che compongono il roster.

Ma l’impresa è targata pure Porelli, Mattioli e Burnelli, assistenti allenatori in palestra. Ora tocca alla società reperire i fondi per garantire iscrizione e partecipazione al campionato femminile di B2 nella prossima stagione, che vedrà ai nastri di partenza pure Fatro Ozzano e Progresso Castel Maggiore.

Il presidente è già al lavoro per non farsi scappare il palcoscenico nazionale appena riconquistato.

